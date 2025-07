Magaly Medina lamenta que Antonio Pavón expuso pasado íntimo frente a Joi Sánchez: “Se le vio incómoda”

Magaly Medina sobre Antonio Pavón: “Fue irrespetuoso con Joi al hablar de su pasado amoroso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la más reciente edición de su programa Magaly TV La Firme, emitida el 7 de julio, la conductora Magaly Medina expresó una crítica abierta y sincera a la reciente participación de Antonio Pavón en El Valor de la Verdad, donde el español decidió sentarse en el sillón rojo para hablar de su vida, su pasado sentimental y las numerosas mujeres con las que aseguró haber estado antes de iniciar su relación actual con Joi Sánchez, su actual pareja.

Magaly dejó en claro que, a pesar del aprecio personal que le tiene al torero y su vínculo como madrina, no comparte en absoluto la forma en que se expuso públicamente su historial amoroso, especialmente con Joi presente en el set del programa.

“Soy su madrina, pero no sé nada. Porque para empezar, si me hubieran consultado algo, les hubiera dicho que Joi no se siente ahí”, afirmó con visible incomodidad.

“No se hace frente a tu pareja”: Magaly Medina arremete contra Antonio Pavón por El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Medina, uno de los errores fundamentales fue permitir que Joi asistiera como espectadora al programa, sabiendo que buena parte de las preguntas y confesiones girarían en torno a las relaciones pasadas de Pavón, incluyendo detalles íntimos y cantidades exageradas que podrían afectar emocionalmente a cualquier pareja.

“Si vas a hablar de tu pasado, de todas las mujeres con las que te acostaste, de las mil o dos mil, no está bien que lo hagas frente a la persona que ahora ocupa un lugar especial en tu vida”, subrayó.

Más allá del tono crítico, la periodista también apeló a una lectura emocional del vínculo entre Pavón y Joi, reconociendo el crecimiento personal que el español ha mostrado desde que formaron una familia. Según dijo, Joi representa un cambio positivo y una etapa más madura en la vida del torero, quien en los últimos años ha dejado atrás los escándalos para enfocarse en una vida más armoniosa. “Con ella te has asentado, te has vuelto una persona diferente, has crecido emocionalmente”, remarcó.

“No se hace frente a tu pareja”: Magaly Medina arremete contra Antonio Pavón por El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina considera que Joi Sánchez estaba incómoda en EVDLV

Magaly reflexionó sobre el impacto emocional que puede causar en una pareja escuchar en vivo, frente a miles de televidentes, historias del pasado íntimo de su compañero sentimental, muchas veces contadas con tono superficial o anecdótico, sin considerar lo doloroso que puede resultar revivir o conocer ciertos detalles públicamente.

Incluso, la conductora sugirió que Joi, en algún momento de la grabación, debió haberse cuestionado su propia presencia allí. “Creo que en un momento se preguntó: ‘¿Qué cosa estoy haciendo aquí?’”, especuló Medina.

La periodista calificó como “irrespetuoso” el hecho de ventilar tantos detalles del pasado amoroso en presencia de quien hoy representa estabilidad y futuro en la vida de Pavón. En su análisis, esta exposición mediática no solo pone en una situación incómoda a la pareja, sino que también desdibuja la figura de hogar que ambos han construido. “A mí sí me parece irrespetuoso hablar del pasado delante de la persona con la que tú estás estableciendo ya tu futuro, con la que has creado una familia”, señaló.

Magaly fue más allá al defender la figura de Joi Sánchez como pilar en la transformación de Pavón. Destacó que lo que ambos han construido juntos —una familia, un entorno estable para su hijo, y una convivencia madura— no debería ser puesto en jaque por una exposición innecesaria del pasado. “Él lo que tiene con Joi es un hogar, un hogar estable, armonioso para su hijo”, concluyó.

“No se hace frente a tu pareja”: Magaly Medina arremete contra Antonio Pavón por El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme