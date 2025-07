‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy lunes 7 de julio

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

Patricio Parodi y Onelia Molina hablaron sobre los comentarios que recibieron de los programas de espectáculos. Ambos coincidieron en que el morbo es el principal motor de los medios y que muchas veces no se dan cuenta del daño que pueden causar. Durante una conversación en vivo, Onelia y Parodi se mostraron muy cercanos, lo que despertó especulaciones sobre una relación más allá de la amistad. Sin embargo, Onelia desmintió cualquier tipo de relación amorosa, aclarando que Patricio es amigo de su expareja Mario Irivarren, lo que hacía imposible cualquier acercamiento romántico entre ellos. El intercambio de comentarios y situaciones incómodas entre ellos fue analizado a fondo en el programa.

En otro segmento, Yahaira Plasencia, la salsera que está en boca de todos por su más reciente sencillo, ‘El ex machito’, sorprendió al hablar abiertamente sobre su infidelidad a Jefferson Farfán. Durante su intervención, la cantante explicó cómo las decisiones que tomó en su vida amorosa la llevaron a ser juzgada públicamente. Además, reconoció que también fue víctima de infidelidades, tanto en lo laboral como en lo amoroso, admitiendo que muchas de las situaciones complicadas que enfrentó fueron debido a su confianza en las personas equivocadas.

La reconocida cantante criolla Eva Ayllón rompió su silencio sobre el distanciamiento con su hijo Francisco, una situación que habría comenzado por un enfrentamiento entre él y Natalia Málaga, exvoleibolista. Eva expresó que su hijo la involucró en problemas que no le correspondían, lo que la decepcionó profundamente. La cantante, visiblemente afectada, comentó que no tiene intención de hablar con Natalia Málaga para solucionar el conflicto, ya que considera que no fue su responsabilidad. Además, Ayllón reveló que su hijo, tras el incidente, se distanció de ella y que en la actualidad la relación entre ellos está bastante deteriorada.