Obispo envía cartas notariales al Ministerio de Cultura para tomar posesión de templos museo en Puno: “son para rezar, no son museos”

El Vaticano designa a visitador apostólico para investigar al obispo de Juli

Ha pasado una semana desde que un reportaje del programa dominical, Punto Final, revelara que la comunidad de Juli, en Puno; y el obispo de la ciudad, Ciro Quispe, se encuentran en una disputa legal por la administración de dos templos museo en la llamada ‘Roma de América’.

Pese a la información mostrada, que incluye cartas notariales y documentos firmados en el año 2011 por Fredy Hinojosa, cuando aún no era jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte, sino que ejercía el cargo de director ejecutivo de Cofopri; el monseñor Quispe dio su versión y negó que este caso sea el de un enfrentamiento contra la comunidad.

Sin embargo, las afirmaciones del obispo -cuestionado por malas conductas sexuales y desvío de dinero de la Iglesia- no se detienen ahí, sino que señala a la prensa de “utilizar” a la comunidad Aimara en Juli para ponerla en su contra. “Eso es lo que se ve en el reportaje”, afirmó a Infobae Perú.

Pobladores y autoridades de Juli se oponen a entregar la administración de los templos a la iglesia | Latina TV

Los templos museo de Juli: entre la Iglesia y el Estado

¿Cuál es la situación actual de los templos San Juan de Letrán y el Templo Nuestra Señora de la Asunción, que están en disputa en Juli?

El Ministerio de Cultura ha reconocido que esta administración de estos templos corresponde a la Iglesia. Esa es la situación actual por la cual el Ministerio de Cultura ha ordenado, así como le he mandado a usted, un documento. La viceministra ha ordenado a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Puno que hagan la entrega de estos dos templos a la Iglesia. Los templos son para rezar, no son museos. La función principal es hacer liturgia, culto, para que la gente entre a rezar.

Yo no le diría disputa. Es una conversación entre la Iglesia, en este caso la Prelatura de Juli, de la cual yo soy su representante; y el Ministerio de Cultura. No existe disputa.

Templo museo Nuestra Señora de la Asunción en Juli. (Foto: Mylene d'Auriol/Promperú)

Existe actualmente un condicionamiento a la entrega de los templos a su administración: firmar un acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Mincul y la Prelatura de Juli. ¿Lo ha firmado? ¿Existe ese acuerdo?

(...) El Estado reconoce que todos los templos coloniales son propiedad y administración de la Iglesia. Por eso no existe en el Perú templos que sean administrados por el Estado, mucho menos por el Ministerio de Cultura. Esa irregularidad es lo que hemos venido conversando con eh los ministros de Cultura anteriores y actual, por lo cual se ha acordado a realizar la formalidad correspondiente.

(...) La viceministra le ha ordenado a la DDC de Puno que fije la hora y la fecha de la entrega del templo y le manda un memorándum indicando que le da 48 horas para elaborar un convenio. ¿Por qué le pone 48 horas en el documento? Porque la DDC de Puno está tardando más de un año en elaborar este famoso convenio, que hasta la fecha no lo tenemos y por eso es que, en vez de entregar un convenio, están provocando conflictos sociales. (...) El convenio no es condición indispensable para la entrega de los templos

Memorando del Ministerio de Cultura en el que se ordena la devolución de dos templos museo a la prelatura de Juli, en Puno. (Foto: Infobae Perú)

La comunidad Aymara indica que el Templo Santa Cruz de Jerusalén está en mal estado y, en ese contexto, ¿qué pueden esperar de un posible cambio de administración de los otros? Ellos no quieren poner en riesgo la conservación de los templos

(...) La Prelatura de Juli administra 14 templos aproximadamente coloniales. No administramos un templo, sino 14 templos. Según las leyes del Estado, quien tiene que la tarea de restaurar los templos es el Estado, no la Iglesia. Tiene los fondos para el cuidado del patrimonio, y entonces compete al Estado según las leyes y según las normas vigentes en nuestro Estado de derecho peruano.

Monseñor Ciro Quispe sobre el Templo Santa Cruz de Jerusalén. (Video: Infobae Perú)

Garantías para su vida

El obispo Ciro Quispe presentó una solicitud ante la subprefectura de Juli, documento al que Infobae Perú tuvo acceso y que fue denegada, según información obtenida desde el Ministerio del Interior. Según el documento, el obispo señaló directamente al abogado Ludwin Bustinza, Richard Butrón, Fructuoso Ticona y José Anchapuri, a quienes se refiere como “denunciados”.

Sin embargo, Bustinza indicó a este medio que no ha recibido una denuncia o notificación en su contra.

Usted ha solicitado garantías para su vida. Miembros de la comunidad Aymara dijeron que lo quieren sacar a chicotazos

El pueblo Aymara no es un pueblo violento, no es un pueblo agresivo, no es un pueblo como el que se trata de mostrar. Muchas personas me han llamado indignados en esta en estos días, diciendo “qué pena que los periodistas nos hagan ver de esta manera” (...) y me da pena decirlo: que se utilice algunos ancianos, probablemente de poca cultura, para expresarse de esa manera.

(...) Nunca he visto un rechazo de la gente, ni siquiera en el pueblo de Ilave, que es un pueblo grande y pacífico. Estoy en todo mi derecho (de pedir garantías para mi vida). Creo que salvaguardar mi protección es lo correcto. Creo que existen muchas afirmaciones completamente falsas.

"Se ha utilizado a ancianos, probablemente de poca cultura". (Video: Infobae Perú)

¿Cuál es su reacción al conocer que su pedido de garantías fue denegado por la Prefectura? ¿Considera que es justo?

Me asombra, porque ese pedido lo hemos hecho hoy (jueves 10 de julio) a las 3:00 p.m. Me asombra que usted ya tenga la respuesta antes que mi persona. La oficina de la Prefectura no creo que resuelva ese caso en una hora, porque cierra a las 4:00 p.m. Yo no sé de dónde ha sacado esa información y si tiene algún documento sería bueno que lo muestre.

(...) Personalmente estoy pidiendo garantías ante el cuidado de mi integridad y creo que usted y yo tenemos derecho, ante una amenaza, pedir una garantía. No creo que esté cometiendo un delito o un agravio en solicitar un poco de cuidado a mi persona.

¿Entonces usted no cree que haya una parte de la comunidad Aymara que no lo quiera?

Toda autoridad tiene el 50% de aprobación y otro 50% de desaprobación. Esa es la pobre realidad de las autoridades. Nosotros somos sacerdotes y mi modelo mayor es Jesucristo, que con tanta bondad no ha llegado a convencer a su pueblo y ha sido crucificado por su pueblo. Entonces no esperamos la aprobación del 100% de nuestra gente, pero hacemos lo que podemos y tratamos de inculcar el respeto a las normas y a las leyes.

¿Cómo espera una convivencia pacífica con una comunidad que está en contra de que usted tenga los templos, si lo ven rodeado de policías?

Creo que todas las personas tenemos derecho. Y en mi caso, hemos pedido garantías, no contra el pueblo. Hemos pedido exactamente contra cuatro personas que pensamos este azuzan y en el pueblo son conocidos por estas actitudes.

“Los sacerdotes no trabajamos por la popularidad”

Los reparos de la comunidad en contra de la administración de Quispe sobre los templos museo no son gratuitos. Infobae Perú conversó con Ludwin Bustinza, uno de los presuntos “denunciados” por el obispo en su solicitud de garantías de seguridad; e indicó a este medio que el motivo principal por el que el obispo no es un miembro reconocido o querido de la comunidad, es porque tiene una serie de casos en su contra y por los que incluso el Vaticano ha abierto una investigación sobre él.

¿Usted desea que la gente de Juli lo quiera?

Creo que como toda autoridad, obvio que sí; y por eso trabajamos. No por la opinión de tres, o cuatro, o cinco personas que desinforman a la población.

El hecho de que usted esté reclamando por medio de cartas notariales la administración de las iglesias y que ellos tengan el temor de que sean pasadas a manos no tan expertas en temas de conservación ¿No le parece que es un temor comprensible por parte de la comunidad en Juli?

Me imagino que cortará varios de estos espacios que estamos hablando. Quiero aclararle que nosotros los sacerdotes no trabajamos por el voto, por la popularidad. Trabajamos por cumplir una misión, y nuestra misión es la misión de evangelizar y, en mi caso como obispo, de administrar los bienes de la Iglesia.

Usted solo me menciona de la carta notarial que le he hecho a al señor alcalde. Pero yo he hecho varias cartas notariales al Ministerio de Cultura y el Mincul nunca ha tenido la educación de responder.

Ahora hacer una carta notarial y con eso quiero puntualizar de la misma manera, señor periodista, yo debería hacerle también a usted una carta notarial, porque muchas de sus afirmaciones en su artículo son completamente falsas e imprecisas (...).

Monseñor Ciro Quispe: "Yo debería hacerle a usted una carta notarial"

Un obispo con pasado

Infobae Perú intentó consultar con el obispo de Juli, monseñor Ciro Quispe, sobre casos por los que es cuestionado al interior de la comunidad. En particular sobre presuntas malas conductas sexuales y desvío de dinero.

El obispo se encuentra bajo investigación del Vaticano tras denuncias por mantener relaciones extramaritales con diversas mujeres. Las acusaciones por malas conductas sexuales fueron reveladas por un ex trabajador de la residencia del monseñor Quispe, quien dio una entrevista al medio local Diario sin Fronteras.

Quispe se negó a responder sobre estos cuestionamientos pese a la insistencia de este medio por una respuesta.

“Muéstreme documentos. Hable con documentos porque creo que sus reportajes, igual que el actual, es porque el señor Rodrigo (Cruz) ha dicho (...) hábleme con documentos válidos y entonces yo también podré responderle”, fue su respuesta.

Las denuncias contra el obispo de la Prelatura de Juli incluyen conductas sexuales inapropiadas y manejo económico dudoso.

Sin embargo, Ludwin Bustinza, abogado en Juli, indicó a Infobae Perú por qué el obispo no es una persona bien vista en la comunidad. No solo afirmó que los ciudadanos del distrito no lo ven con buenos ojos, sino que las diferencias con él llega a un punto en el que, aparentemente, las misas dominicales son esporádicas.

“Él no hace misas dominicales como solía hacer antes de los escándalos que ha tenido (...) En toda la comunidad de Juli, él (monseñor Quispe) no hace nada. Lo que sé es que hace (misa) los domingos en las noches. Algunos domingos no. En las tardes, en la noche; pero después en ninguna parte”, afirmó el abogado.

Además, el vecino de la comunidad afirmó que el obispo “para en la clandestinidad” y que fue insultado en localidades como Chucuito y fue insultado en Ilave. Esta afirmación contradice directamente lo dicho en esta entrevista por el Monseñor Ciro Quispe, quien había afirmado que “no había visto rechazo” de la gente en este distrito.

“El monseñor dice que quiere trabajar con los aymaras, pero cura aymara que hay, lo sanciona. Los ha sancionado, los deja sin ejercicio”, indicó Bustinza a este medio.

El abogado de Juli afirmó también que la relacion entre el monseñor Quispe y la comunidad llegó a un punto en el que incluso los creyentes en el distrito están dejando de lado su fe.

“La gente ha acudido (a misa) porque somos católicos. Ahora ya ahora no. Hay un ausentismo. Estamos perdiendo la fe católica, estamos perdiendo nuestra fe. Todos los que hemos besado la mano de este señor, hoy en día nos sentimos totalmente indignados. Estamos frente a un personaje que busca el enfrentamiento”, indicó a este medio.