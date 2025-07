Perú logró histórico triunfo frente Brasil: ¿qué resultados necesita para soñar con el título de la Copa América de Vóley 2025?

Perú logró histórico triunfo frente Brasil: ¿qué necesita para coronarse campeón de la Copa América de Vóley 2025? (Crédito: CSV)

La selección peruana le dio una alegría inmensa a todo el país luego de celebrar un histórico triunfo frente Brasil después de 32 años. La ‘blanquirroja’ remontó el marcador y le ganó por 3-1 con parciales de 22-25, 25-20, 25-23 y 25-19 por la fecha 2 de la Copa América de Vóley 2025.

El equipo de Antonio Rizola logró levantarse después de la dura caída que sufrió con Argentina por 3-0 en el debut del torneo internacional. Sumó sus primer puntos con destacadas actuaciones de Kiara Montes, quien fue la máxima anotadora de la ‘bicolor’ con 17 puntos, Aixa Vigil también destacó con 15 unidades y Ángela Leyva fue determinante en el ataque logrando realizar 14 puntos.

La talentosa atacante es la novedad en el cuadro peruano ya que volvió a defender la camiseta después de cuatro años, su liderazgo y jerarquía se hicieron extrañar. Y ahora los hinchas están gozando de su gran desempeño.

“Fue un juego diferente que vino de menos a más. Fue un juego complicado. Argentina jugó muy bien. Y Brasil también jugó muy bien. Yo sé que chicas son muy jóvenes, pero tengo un buen equipo. Yo me quedo con la actitud de mi equipo. Jugamos con corazón. Hace mucho tiempo que no juego de esta forma. Me siento muy emocionada de jugar con tanta gente alrededor. Es algo diferente. Esa sensación de vestir de nuevo la camiseta es algo distinto y me siento emocionada”, declaró ‘Angelita’ en el medio brasileño ‘O tempo Sports’.

La bicolor' se impuso 3-1 en sets ante la 'canarinha'. (Video: Latina)

¿Qué resultados necesita Perú para salir campeón de la Copa América de Vóley 2025?

La victoria frente Brasil hizo que la selección peruana se metiera en la lucha por el título de la Copa América de Vóley 2025. La ‘blanquirroja’ se encuentra en el tercer lugar con 3 puntos en la tabla de posiciones, tiene las mismas unidades que las brasileñas y está a tres puntos del líder Argentina.

A falta de dos fechas, la escuadra de Antonio Rizola tiene chances de poder alcanzar la gloria en el campeonato internacional. Según el formato, son cinco selecciones participantes y jugarán todos contra todos, donde el equipo que haga más puntos se coronará campeón.

Tabla de posiciones de la Copa América de Vóley 2025. Crédito: Flashcore

Es decir, el combinado nacional está obligado a sacar una victoria ante Chile hoy, viernes 4 de julio, a las 16:00 horas. Y también ganarle a Venezuela este sábado 5 de julio a las 11:00 horas en la última jornada para seguir peleando por el trofeo o quedarse con el subcampeonato.

Eso sí, deberá esperar que las ‘albicelestes’ pierda sus dos o uno de sus cotejos para poder superar o igualar para compartir el primer lugar: enfrentará a la ‘vinotinto’ y Brasil. También deberá estar pendiente de la participación del ‘scratch’ que también tiene opciones y le tocará medirse con las ‘mapochas’ y argentinas.

Es importante puntualizar que las unidades se determinarán de la siguiente manera: una victoria por 3-0 o 3-1 otorgará 3 puntos para el ganador. Mientras que una victoria por 3-2 repartirá 2 unidades para el vencedor y 1 para el perdedor.

Perú medirá fuerzas contra Chile por la tercera fecha de la Copa América de Vóley 2025. Crédito: FPV

¿Cómo se define al campeón si hay igualdad de puntos?

La competencia está muy reñida y es muy probable que dos selecciones terminen con el mismo puntaje. Si dos equipos igualan unidades, ¿cómo se definirá al campeón de la Copa América de Vóley 2025?

Según las bases de la competición internacional, si los equipos finalizan la temporada empatados, se tendrá en cuenta los enfrentamientos directos como criterio de desempate.