Nina Mutal revela que rechazó invitación de Mick Jagger en su adolescencia: “Mi papá no me deja”

Nina Mutal, reconocida cantante peruana y una de las voces más sólidas del pop rock nacional, dejó sin palabras a muchos seguidores al revelar en una entrevista que, siendo una adolescente, conoció en persona al mismísimo Mick Jagger, vocalista de la legendaria banda británica The Rolling Stones.

El encuentro se dio en una playa del sur de Lima a principios de los años noventa, cuando Mutal recién irrumpía en la escena musical local. En ese entonces, aún era menor de edad.

La revelación fue hecha en el programa digital Lado B, conducido por Marli Pissani, donde la artista recordó con humor aquel momento que, aunque pudo convertirse en una cita memorable con una estrella del rock, quedó como una anécdota simpática por decisión de su familia.

“Yo era muy chibola y estaba en la playa, pucha, a los 16 (...) veo un pata de 40 (años)”, relató entre risas Mutal, sorprendida por encontrarse cara a cara con uno de los íconos más grandes de la música.

Según explicó, Jagger se encontraba en ‘El Silencio’ acompañado del empresario y ambientalista Peter Koechlin, y no dudó en acercarse a ella mientras tomaba sol. “Un tipo muy inteligente”, fue cómo Nina lo describió tras aquel fugaz pero impactante intercambio.

“¿Hablas francés?”: el acercamiento de Mick Jagger a la artista peruana

Lejos de los escenarios y los estadios repletos de fanáticos, Mick Jagger mostró un perfil más relajado y conversador durante su paso por las playas peruanas. Según contó Nina Mutal, la conversación con el cantante comenzó de forma inesperada y en un idioma poco común en estas latitudes.

“Se me acerca y me dice ‘You speak french.’ Y me dice ‘¿Habla francés?’ Y le digo ‘Sí.’ Y me comienza a hablar en francés", recordó la artista, evidenciando el nivel cultural y la educación del artista británico.

Durante la charla, Jagger se mostró amable y curioso. El intercambio fue breve, pero suficiente para que él decidiera pedirle su número telefónico e invitarla a salir. Mutal reveló que, pese a sentirse halagada por la atención, tuvo que rechazar la propuesta con una frase que reflejaba su edad y situación familiar en ese momento: “Se consiguió el teléfono, me invitó a salir y yo le contesté ‘Mi papá no me deja’”.

El encuentro, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de la cantante, quien lo cuenta ahora con simpatía y sin nostalgia, sabiendo que su decisión marcó una línea clara entre la anécdota juvenil y cualquier otra posibilidad.

Concierto con emociones fuertes: Nina Mutal brilló en La Noche de Barranco

Más de tres décadas después de aquella anécdota con Jagger, Nina Mutal continúa consolidando su carrera como una de las artistas más versátiles del país. El pasado miércoles 2 de julio, la cantante se presentó en La Noche de Barranco para ofrecer un concierto íntimo y potente, donde estrenó en vivo su nuevo sencillo “Nada de ti”, acompañado por invitados especiales y una producción musical que ratificó su vigencia artística.

La noche fue especial no solo por el esperado estreno del tema, sino también por la presencia en el escenario de músicos como Arturo Pomar, Daniela Zambarano, Vincenzo Leonardi y Paula Leonardi, quienes acompañaron a Nina durante el show. El evento se desarrolló en un ambiente cálido, con una audiencia entregada y emocionada que celebró cada interpretación de la artista.

“Nada De Ti” es una canción que habla del proceso de dejar ir lo que no te suma y abrazar tu autenticidad. “No habla de lo que se pierde. Habla de lo que se gana cuando finalmente te dejas llevar, te liberas y decides ser tú mismo”, comentó Mutal sobre el significado del tema, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La producción del sencillo fue liderada por Henry Ueunten, quien además participó en los teclados, bajo, programación de baterías y coros. La grabación se realizó en los estudios Shamatica, y contó con la colaboración de Nathan Chara en guitarras y coros, y Ricardo Rodríguez en batería acústica. El videoclip, por su parte, fue dirigido por Tito Köster y grabado en locaciones icónicas de Lima como la Sala Osma de Barranco y las calles de Miraflores.

Nina Mutal no solo es conocida por su talento vocal y su fusión de géneros como el pop, rock, electrónica y R&B, sino también por su importante rol como formadora de nuevos talentos. Su paso como coach vocal en programas de alto rating como ‘Yo Soy’ y ‘La Voz Perú’ la posicionó como una figura clave en el desarrollo de nuevos artistas en la escena local.

Con casi treinta años de trayectoria musical, la artista ha trabajado con reconocidos compositores y productores tanto en Perú como en el extranjero, y ha llevado su música a radios de América Latina y Europa. Su estilo romántico, intenso y cargado de simbolismo sigue conquistando audiencias diversas, manteniéndose siempre fiel a una propuesta estética y sonora personal.

El reciente concierto en La Noche de Barranco no solo marcó el lanzamiento de un nuevo sencillo, sino también el inicio de una etapa en la que Mutal se muestra más madura, empoderada y creativa que nunca.