La frase más tóxica que puede acabar con tu relación y nunca deberías decir: parece un comentario inofensivo pero destruye la confianza

En una relación de pareja, las palabras pueden construir puentes o abrir grietas imposibles de cerrar. No siempre son las grandes discusiones las que acaban con una relación, sino los pequeños comentarios que se repiten con el tiempo y erosionan la conexión emocional. Una de esas frases, aparentemente inocente, puede convertirse en una amenaza silenciosa para la estabilidad del vínculo.

El psicólogo estadounidense Mark Travers advirtió en un artículo publicado en CNBC sobre el impacto de una expresión concreta que, según su experiencia, ha aparecido en numerosas sesiones de terapia como detonante de conflictos graves.

“Hay una frase que he visto surgir en estos intercambios que es más dañina de lo que piensas”, dijo Travers, refiriéndose a una forma de comunicación que puede tener consecuencias profundas.

Aunque puede parecer una simple observación, esta frase transmite una carga emocional negativa que afecta la autoestima de quien la recibe. No se trata solo de lo que se dice, sino del mensaje que se esconde detrás. Y ese mensaje puede ser devastador para la relación.

La frase que puede acabar con tu relación

“¿Por qué no puedes ser más como [nombre de alguien]?” es una de las frases más perjudiciales dentro de una relación de pareja. El problema no es la persona con la que se hace la comparación —puede tratarse de un amigo, un hermano o incluso una versión pasada de la misma persona—, pero cuando la referencia es una expareja, el impacto suele ser aún más profundo.

Esa comparación activa inseguridades relacionadas con el rechazo y puede dejar la sensación de que el vínculo anterior sigue presente en la relación actual. En todos los casos, el mensaje implícito es el mismo: “No eres suficiente. Alguien más haría tu papel mejor que tú”.

Travers señala que esta frase indica una falta de conexión emocional y una incapacidad para expresar necesidades desde el afecto. Cuando alguien lanza esa comparación, está cayendo en una crítica encubierta que genera distanciamiento.

Según Travers, esta frase no nace de la maldad, sino de una dificultad para comunicarse. A menudo, quien la pronuncia no sabe cómo expresar lo que necesita o lo que le molesta sin herir al otro, y recurre a la comparación como una vía de escape emocional.

El impacto silencioso de la comparación constante

La llamada “muerte por comparación” es un fenómeno que, según Travers, puede generar inseguridades profundas y duraderas. Cuando alguien escucha reiteradamente que debería ser “más como x”, empieza a dudar de su valor personal, se siente insuficiente y pierde confianza en su lugar dentro de la relación.

El efecto acumulativo de esta frase lleva a una baja autoestima que, en muchos casos, resulta difícil de revertir. Travers subraya que el problema no está solo en el contenido del mensaje, sino en lo que revela: una incapacidad para tener conversaciones abiertas y honestas dentro de la pareja.

Muchas personas, por temor al conflicto o al rechazo, optan por no expresar directamente lo que sienten. Esa represión emocional se transforma en frustración que finalmente estalla en forma de crítica.

Cuando las necesidades no se comunican con claridad y respeto, se crean malentendidos. La pareja empieza a interpretar los comentarios como ataques personales, lo que alimenta un ciclo de inseguridad, resentimiento y distancia emocional.

Criticar a tu pareja puede romper el vínculo

La frase “¿por qué no puedes ser más como [nombre de alguien]?” no solo transmite una comparación; en realidad, encierra una crítica. Bajo su aparente inocencia, esconde un juicio que cuestiona el valor de la pareja y lanza el mensaje de que no está cumpliendo con una expectativa.

Según los psicólogos de pareja John y Julie Gottman, este tipo de crítica constituye uno de los cuatro jinetes del apocalipsis de la comunicación, una señal que predice el deterioro de la relación si no se corrige a tiempo.

La crítica sostenida, especialmente cuando se presenta de forma indirecta, debilita el vínculo emocional y crea un ambiente defensivo. En lugar de fomentar el entendimiento, genera distancia y resentimiento. Por eso, los expertos recomiendan sustituirla por una expresión clara de necesidades en primera persona.

En lugar de centrar la conversación en lo que el otro no está haciendo bien en comparación con alguien más, se puede reformular el mensaje para enfocarse en lo que uno siente y necesita.

Por ejemplo: “Últimamente me he sentido desconectado cuando pasamos tanto tiempo en el teléfono durante nuestras cenas. Me gustaría que reserváramos ese momento solo para nosotros”. Este tipo de comunicación no juzga ni compara, sino que transmite emociones y peticiones con respeto.

Evitar la crítica no significa callar lo que se siente. Implica hablar desde uno mismo, sin atacar al otro. De esta forma, se crea un espacio más seguro y abierto para el diálogo. En ese entorno, la pareja tiene más posibilidades de conectar, resolver los conflictos y crecer sin heridas innecesarias.