Fue por operación a la rodilla y terminó con los brazos y piernas amputadas: extrabajador avícola denuncia a clínica local

Negligencia médica: iba a ser operado de la rodilla y terminó con paraplejia | ATV

La historia de César Apolinario comenzó como una intervención médica de rutina y desembocó en una amputación de sus cuatro extremidades. En enero del 2022, cuando era trabajador de una avícola y padre de familia, ingresó a la Clínica Montefiori de La Molina para someterse a una cirugía de meniscos. Este procedimiento, que frecuentemente es descrito como simple y de bajo riesgo, se convirtió en un momento devastador para el paciente y su entorno.

De acuerdo con el programa dominical Día D, de ATV, en los primeros días posteriores a la operación, César experimentó dolor intenso y la pérdida inmediata de la sensibilidad y movimiento en sus piernas. Los médicos inicialmente atribuyeron estos síntomas a efectos momentáneos de la anestesia raquídea, pero su situación no mejoró con el transcurso de los días. Las dificultades para orinar y el avance del cuadro clínico motivaron una serie de evaluaciones y cuidados continuos, que incluyeron terapias físicas y seguimiento hospitalario.

Entre la anestesia y el diagnóstico

Apolinario refirió un fuerte dolor durante la aplicación del anestésico y una sensación de presión inusual. En la revisión médica, se registró daño medular en la región lumbar, lo que derivó en paraplejia y alteración del control de vejiga y extremidades inferiores. La documentación clínica corrobora la evolución de paraplejia en el posoperatorio e infecciones urinarias recurrentes que afectaron la recuperación del paciente.

Hombre asegura que habría adquirido una bacteria en la clínica. Foto: ATV

Un informe médico realizado meses después de la intervención describe la presencia de una bacteria causante de infección urinaria y lesiones permanentes. La presencia de este microorganismo fue diagnosticada a partir de pruebas realizadas en la propia clínica. El historial clínico también reveló el uso prolongado de sonda Foley, lo que incrementa el riesgo de infección intrahospitalaria y que, de acuerdo con la literatura médica, exige severos protocolos de control y vigilancia en sanidad hospitalaria.

Las amputaciones a Apolinario

ATV menciona que el cuadro de Apolinario se complicó de forma paulatina. La infección urinaria evolucionó hasta provocar un shock séptico meses después. Ante la disyuntiva entre un desenlace fatal o la amputación de sus extremidades, los médicos del Hospital Edgardo Rebagliati, del Seguro Social de Salud (EsSalud), realizaron la intervención de urgencia para preservar la vida del paciente. El propio afectado y sus allegados sostienen que la bacteria ingresó a su organismo durante los dos meses de internamiento en la clínica privada.

El hombre acudió a la clínica para una operación a la rodilla. Foto: ATV

La Clínica Montefiori ha argumentado en documentos y cartas oficiales, de acuerdo con ATV; que ni la bacteria ni las amputaciones ocurrieron durante la estancia en sus instalaciones, ya que el tratamiento definitivo se llevó a cabo en otro hospital. La defensa institucional hace énfasis en el cumplimiento de protocolos y la realización de exámenes preoperatorios que descartaron infecciones previas al ingreso hospitalario.

“Ellos no quieren reconocer su error, pero soy visible. Han cometido una negligencia médica conmigo, porque mira cómo estoy. Yo no he ingresado así, yo normal hacía mi vida. Yo trabajaba, soy el sustento de mi familia”, dice al programa.

El contexto médico-legal suma complejidad al caso. La familia presentó una demanda ante el Juzgado Civil de La Molina buscando que se reconozcan los daños causados al proyecto de vida de Apolinario. El expediente destaca la magnitud de la afectación física, profesional y emocional sufrida tras una operación catalogada como menor.