¿Machu Picchu en una ‘lista negra’? Las razones de por qué la ciudadela inca es el destino perfecto para cualquier turista

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Arequipa por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 Los ‘blanquiazules’ definen su futuro en el Apertura ante los ‘rojinegros’, quienes concatenan una muy buena racha. Conoce los horarios para el crucial cotejo a desarrollarse en Arequipa

Perú vs Argentina 0-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ por la fecha 4 de la Copa América de Vóley Masculino 2025 La ‘blanquirroja’ terminó su participación en la competencia internacional cayendo frente los ‘albicelestes’. Aunque mejoró su desempeño, no pudo remontar