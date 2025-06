Aprueban dictamen que obliga a activar radio FM en celulares: ¿por qué lo hizo el Congreso?

¿Por qué los smartphones ya no tienen radio FM? (Foto: Composición)

Un día después de que un fuerte sismo sacudiera Lima y Callao, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó el predictamen que obliga a habilitar la radio FM en celulares. Para sus impulsores, se trata de una herramienta importante en emergencias. Para el gremio empresarial, es una medida improvisada que ignora la realidad técnica del mercado.

El predictamen, sustentado en los proyectos de ley 10285/2024-CR y 10526/2024-CR, fue aprobado por mayoría el 16 de junio en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Su autora, la congresista Lady Camones (APP), plantea que esta ley no solo garantizaría acceso a la radio FM en dispositivos móviles, sino que además permitiría la creación de un Sistema Nacional de Alertas Multicanal (SNAM).

El objetivo: evitar que millones de peruanos queden incomunicados cuando colapsan las redes móviles, como ocurrió tras los terremotos de Pisco (2007) o el reciente sismo del 15 de junio en Lima.

¿Qué plantea el proyecto?

La iniciativa obliga a las operadoras y empresas comercializadoras a habilitar —sin costo para el usuario— la función de radio FM en los celulares que ya cuenten con el chip incorporado. Además, se les exige brindar soporte técnico gratuito para activar esta función en modelos ya vendidos.

Se incluyen sanciones: desde multas de hasta 10,000 UIT hasta la prohibición de comercialización para quienes no cumplan. OSIPTEL será el organismo encargado de la supervisión.

El predictamen, además, recuerda que el Perú es un país altamente sísmico y expuesto a múltiples riesgos naturales. “No se trata solo de una mejora tecnológica, sino de una política de justicia informativa y seguridad nacional”, se lee en el documento. La ley tiene base constitucional y se inspira en modelos como el mexicano, donde ya se ha legislado en este sentido.

¿Y las operadoras? AFIN rechaza el dictamen

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a empresas como Movistar, Claro, Entel y Bitel, cuestiona duramente la propuesta. Alegan que muchos fabricantes han optado por no incluir el chip FM, sobre todo en teléfonos 5G, debido a restricciones de espacio y preferencia del usuario por otras funciones.

Además, consideran que imponer esta obligación eleva los costos, limita la oferta de celulares en el país y traslada responsabilidades estatales al sector privado. También critican que se ignore el sistema de alertas ya vigente desde 2016 en el MTC.

“No se puede obligar a vender algo que no se fabrica”, declaró un vocero del gremio. AFIN también alertó que exigir 72 horas de respaldo energético en zonas de riesgo no considera el déficit energético nacional y genera sobrecostos.

¿Y qué dice OSIPTEL?

El organismo regulador, aunque reconoce el valor social de la medida, señaló que su competencia está limitada a servicios públicos de telecomunicaciones, no a la radiodifusión (considerada servicio privado). Recomienda, eso sí, aplicar la medida solo a modelos que ya cuenten con el hardware necesario y no exigir su activación retroactiva.

Sugiere seguir el ejemplo de México, donde la activación FM se incorpora como requisito en el proceso de homologación.

¿Una medida viable o populista?

Desde el Congreso, se insiste en que la mayoría de celulares ya tienen el chip FM, pero está desactivado por decisión de las marcas. “Esto no busca frenar el avance tecnológico, sino activar una herramienta útil que ya existe en los teléfonos”, subraya el dictamen.

Sin embargo, expertos en tecnología como Jesús Vélez han explicado que los nuevos modelos priorizan otros componentes y que la desaparición del puerto jack 3.5 mm también dificulta el funcionamiento de la radio FM.

Tras su aprobación en comisión, el dictamen deberá pasar al Pleno del Congreso. De ser aprobado, entrará en vigencia 30 días después de su publicación en El Peruano. Ese será el plazo para que las empresas se adecuen a la norma.