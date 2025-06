La rafia sigue de moda: De las famosas carteras de Meche Correa, ahora se venden monederos, ropa para mascotas y sombreros

La rafia está de moda: carteras, gorras, monederos hasta bolsos para mascotas | Latina TV

A mediados de este año, las clásicas bolsas de rafia que miles de peruanas y peruanos adquieren a un bajo costo para usarlas en su día al día se pusieron de moda, pero a un alto precio, llegando incluso a los 500 soles.

Esto desató una polémica sobre si este negocio se había convertido en un intento de apropiación cultural por parte de sectores de niveles socioeconómicos altos, pero ahora se han estrenado nuevos modelos.

“A veces uno no se da cuenta lo bonito que tiene uno frente a sus ojos. Esta es una bolsita que tiene un sistema para abrirlo y acá tiene dentro un material para darle un poquito mejor de forma”, dijo a Latina uno de los diseñadores que se han sumado esta tendencia.

“Lo hemos impreso en cuero. Está hecho en cuero en V porque queríamos darle otro, otro acabado. Todos creo que hemos convivido con bolsas de rafia. Eso hicimos también. Que esté inspirada en la caja de cerveza”, explicó.

Algunos han calificado la tendencia como "exclusiva". (Foto: Captura Ali Rapp)

Sin embargo, este material, aunque no hecho por un especialista, se puede conseguir en cualquier mercado limeño y del país. Por ejemplo, un vendedor de rafia hace 25 años en Gamarra, contó que algunas bolsas al por mayor se puede conseguir a 10 suelos.

También comentó que parte de los insumos son importados, y que si bien el diseño cuadriculado es el que está de moda, hay otros como el rayado que también se puede adquirir. Algunos modelos pueden cargar 80, 90 y 360 kilos.

“El material es tejido, eso es lo que crea la resistencia (...). Tienes estas bolsas de mercado para pequeñas cosas y hasta bolsas grandes con cierre para mudanzas”, dijo.

Una señora señaló al medio que este producto ayuda para cargar peso, como alimentos. “En realidad es muy práctico. O sea, yo uso bastante para transportar ajo, haciendo compras acá en lo que es ropa, si no en el mercado. Dura bastante. Tan fácil de lavar también si compras de tela y también seca, difícil. En cambio, esto es fácil. Una ‘enjuagadita’ y hasta de un rato ya está seco”, añadió otra mujer.

Los productos superan los S/ 500. (Foto: Captura Ali Rapp)

¿Cómo inició la tendencia?

La tendencia inició cuando la influencer Ale Belaúnde enseñó uno de estos modelos durante un video en vivo de TikTok. De este modo, este producto de Meche Camacho fue reconocido en redes sociales.

“Esta marca está parada donde está porque han sido más de 35 años de entrega de tu vida para trabajarla y trabajarla en una entrega total a mi país”, aseguró. Luego, explicó que usa varios materiales porque “no me pongo límites”.

“Como todos saben ya por demás que estas bolsas han sido inspiradas en las famosas bolsitas de rafia que venden en el mercado y en el Perú entero, y que no habrá una peruana o peruano que no la haya tenido en sus manos, que no la tenga en su casa y por cantidad”, explicó.

“Mi hija y yo hemos amado siempre este material hace más de 15 años. Yo trabajo este material porque como te digo nos encanta. A mí me encanta, me encanta. Una de las primeras fue esta bolsa que se llama La vamos a la playa que es así, gigante todos los años. No la puedo dejar de hacer porque mis clientas la aman y yo lo trabajo siempre”, añadoió.

Luego contó que tenía, además de las carteras, gorros para el verano, monederos, etc. “Yo, como siempre, la trabajo y me quedan restos y yo no soy tacaña por si acaso, pero yo siempre guardo porque siempre pienso que algo puedo hacer”, destacó.

Meche Correa responde a críticas por su polémico ‘Mercado Bag’ de más de S/500 que se volvió viral en TikTok (Marca Perú/ Ali Rapp)

Sobre las críticas que ha recibido este producto, mencionó que “todo el mundo es libre de dar su opinión y hay que respetarlo”. “Hay que aceptarlo porque así es el mundo y así es la vida y así debe de ser”, dijo.

“Hay momentos en que no somos de fierro, somos humanos y nos pueden afectar. Y con el ejemplo decirles que con trabajo y con amor uno puede lograr grandes objetivos, por donde sea que caminemos. Estamos en medio de arte. Nuestro país es un país prodigioso”, agregó.

Una de sus colaboradoras es Ali Rapp, su hija, quien trabaja en el extranjero hace más de 20 años. “Siempre he venido. Siempre que he estado acá en Lima, y me las compraba porque soy fan. A mí me encantan y me fascinan y siempre me han encantado”, afirmó.

Sobre el precio alto que tienen estas carteras, justificó el costo en que no es un producto masivo, sino artesanal.“hay un montón de trabajo atrás de eso. Mucho trabajo. El valor de mi mamá. El valor mío. El valor del arte, el valor de mis artesanos. Y por último, este es un libre mercado. Y yo le pongo valor a mi arte. Lo he hecho con todo mi amor y cariño y respeto. Ya van a ver otras cosas que ya estoy trabajando”, adelantó.