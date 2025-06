Mario Hart retoma la música y se lanza a la cumbia, pero ‘Metiche’ se burla: “¿Qué hicimos para merecer esto?". Video: Todo se filtra / Panamericana TV.

Mario Hart está de vuelta. Luego de varios años alejado de la industria musical, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y pareja de Korina Rivadeneira ha decidido relanzar su carrera artística, esta vez incursionando en un género que, hasta ahora, le era ajeno: la cumbia.

Su nuevo sencillo, ‘Noche pa’ los dos’, es una colaboración con el reguetonero peruano Mazzey y marca su debut en la cumbia, despertando tanto expectativa como una ola de críticas.

En un avance del tema, se puede escuchar parte de su voz, que ha sido calificada por algunos usuarios como “pegajosa”, aunque otros han reaccionado con sarcasmo.

El conductor de ‘Todo se filtra’, Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, no dudó en ironizar sobre el lanzamiento: “¿Qué hicimos para merecer esto? Por Dios, vamos a verlo”.

Luego, continuó con un dardo directo: “Dónde hay plata, le pone la bala”, sugiriendo que Hart aprovecha cualquier oportunidad para facturar, sin importar el rubro.

Mario Hart anuncia su regreso a la música urbana. ¿Por qué fue tendencia en TikTok? | Captura Youtube 'Sola'

Mario Hart y su trayectoria musical

A pesar de las críticas, esta no es la primera vez que Mario Hart busca hacerse un lugar en la industria musical. Su incursión artística comenzó en 2015, cuando sorprendió al público con el tema ‘Yo no fui’, una canción de reguetón en la que colaboró con David ‘Pantera’ Zegarra y Pancho Rodríguez. Contra todo pronóstico, la canción se volvió viral en redes y se convirtió en su carta de presentación como cantante urbano.

Un año después, en 2016, Hart volvió a llamar la atención, aunque esta vez desde el ámbito político, al interpretar el tema de campaña de Alan García con la canción ‘Alan presidente’, como parte de la alianza electoral entre el PPC y el Apra.

Su vida artística siguió desarrollándose con colaboraciones junto a artistas como Feid, Wolfine, Gustavo Elis y Leslie Shaw —quien en ese entonces era su pareja— con la canción ‘Tal para cual’.

Sin embargo, no todo fue aplausos. Desde sus primeros pasos como cantante, Hart fue objeto de burlas por parte del público y algunos personajes mediáticos que no tomaban en serio su carrera musical.

La presión fue tanta que, en 2017, el exchico reality anunció su retiro temporal de la música: “Eso demanda muchísimo tiempo. Además, estamos reestructurando el tema musical (…) Estoy enfocado en mi carrera deportiva”, declaró en una entrevista con el programa ‘Estás en todas’.

Mario Hart anuncia su regreso a la música y usuarios prometen apoyarlo: “Llegó tu momento”. | Instagram.

En medio de ese panorama, en octubre de 2023, Hart empezó a notar un cambio en las redes sociales. Usuarios en TikTok empezaron a compartir sus antiguos temas, recordándolos como parte de una etapa “nostálgica” del reguetón nacional.

El clamor virtual lo motivó a volver, esta vez con un mensaje directo: “Me dirijo a los mejores compositores y productores de música urbana en el Perú. Ustedes saben quiénes son. ¡Escríbanme para juntarnos a romper esto! La gente pide... se les da”.

El apoyo de sus seguidores fue inmediato: “Esta vez no seré hater”, “Mario, así te critiquen, tú eres el único peruano de música urbana que ha llegado a cantar con grandes artistas del reguetón”, fueron algunos de los mensajes que inundaron sus redes. Con esa inyección de ánimo, Hart anunció nuevas fechas y presentaciones, incluyendo shows en discotecas y festivales provincianos.

Es así que en octubre de 2023 confirmó una gira por diversas ciudades del Perú, incluyendo Piura, Trujillo, Chimbote y Santa Clara. No obstante, su regreso no logró consolidarse del todo. La respuesta del público fue tibia y muchos siguieron viendo su carrera como un intento forzado por mantenerse vigente.

Las burlas de Jefferson Farfán hacia Mario Hart

En febrero de 2025, una inesperada confrontación con Jefferson Farfán acaparó titulares. El exfutbolista y conductor del podcast ‘Enfocados’ comparó el éxito de su programa con la carrera musical de Hart, en tono burlón: “Chato, no seas malo pe’ causa. Lo que tú tienes en vistas en 9 años, nosotros lo tenemos de éxito en 10 meses de programa”, soltó entre risas.

Jefferson Farfán responde a Mario Hart por comparar vistas de sus videos con su podcast. (Composición: IG)

La respuesta del exchico reality fue inmediata y provocadora. Desde su cuenta de Instagram, lanzó un reto a la ‘Foquita’: “¡Ya mucho bla bla bla! 10 penales, te tapo 3 y me das tu mionca nueva una semana y vuelves a bailar el Totó! 8 goles y te canto gratis en el búnker que tanto me has pedido!! ¿O te chupas, Jefferson Farfán?”.

En paralelo, recordó que el propio Farfán en el pasado le pedía cantar en sus fiestas privadas, dejando al descubierto cierta doble moral por parte del exseleccionado nacional.

“¿Ya te olvidaste cuando me pedías que vaya a cantar al búnker?”, escribió Hart, generando una ola de reacciones en redes. “Farfán ya no baila lo de Yahaira”, “No responde, es que se tiró para atrás”, “Ese Farfán no tiene palabra”, fueron algunos de los comentarios que alimentaron la polémica.

Este 13 de junio, Mario Hart presentará oficialmente su nueva propuesta musical en formato cumbia y el público decidirá si le brinda o no su apoyo.