Pablo Heredia confesó que le dio “un beso sin historia” a Shirley Arica: “No pasó más nada y nunca más la vi” | EVDLV

Pablo Heredia volvió a acaparar la atención mediática tras su participación en el último episodio de ‘El Valor de la Verdad’. Allí, con la honestidad que caracteriza a los invitados del famoso sillón rojo de Beto Ortiz, ofreció detalles poco conocidos sobre su vínculo con la modelo Shirley Arica, aclarando los rumores y las especulaciones que han circulado por años entre la prensa local y los seguidores de ambos.

Sin rodeos y entre sonrisas, el domingo por la noche Heredia confesó que su historia con Arica nunca pasó del coqueteo juvenil. Según relató, el único encuentro entre ambos ocurrió hace varios años, cuando coincidieron en una reunión de amigos.

“Estábamos en la casa de unos amigos, no la conocía, éramos mucho más jóvenes. Empezamos a coquetear, fue hace bastante tiempo, nos dimos un beso medio rápido”, recordó ante la mirada atenta de Ortiz y la expectativa del público.

Pablo Heredia confesó que le dio “un beso sin historia” a Shirley Arica: “No pasó más nada y nunca más la vi”

Aquel primer contacto se desarrolló en un ambiente distendido, sin planificaciones ni expectativas. Heredia se refirió a Shirley de forma elogiosa, resaltando sus cualidades y la impresión positiva que le dejó, aunque admitió que nunca hubo intención de empezar algo más allá de ese beso casual.

“Shirley me parece muy atractiva, es un bombón. Es muy simpática, una persona muy alegre, carismática, coqueteamos un poco y nos besamos”, detalló. Sin embargo, quiso dejar claro que la situación no trascendió: “No pasó nada, la verdad, no tuve la oportunidad de que se dé más. Nos vimos una vez, estábamos en esta casa, nos dimos un beso medio de joda”.

Un momento fugaz y sin segundas intenciones

El propio actor, conocido por su espontaneidad y buen humor, explicó que la experiencia fue completamente fortuita: ambos coincidieron, bromearon y terminaron compartiendo un momento divertido que, desde su perspectiva, no tuvo consecuencias sentimentales ni profundas. Poco tiempo después, su carrera lo llevó de vuelta a Argentina y nunca más volvió a cruzar a la modelo.

(El Valor de la Verdad)

“No pasó nunca más. Me fui a Argentina y nunca más la vi. (...) Es un beso sin historia”, remarcó, restándole importancia a lo acontecido y haciendo énfasis en la falta de continuidad en el vínculo con Arica.

A pesar del carácter casual de aquel beso, Heredia no dudó en elogiar la simpatía y atractivo de Shirley. “Fue un lindo beso, besa bien”, añadió, con una risa cómplice, abriendo paso a las bromas en el estudio sin dar lugar a la polémica. El tono confesional de la conversación permitió que el público conociera la anécdota desde la perspectiva más directa posible, sin dobles interpretaciones ni falsas expectativas.

‘El Valor de la Verdad’ de Pablo Heredia tendrá segunda parte

Pablo Heredia sorprendió en su reciente participación en ‘El Valor de la Verdad’, donde respondió 10 preguntas y aseguró, hasta el momento, un premio de 10 mil soles. La edición vivió momentos de tensión al quedar varias preguntas importantes sin responder, lo que motivó que el programa anuncie una segunda parte para el próximo domingo 15 de junio.

(El Valor de la Verdad)

El actor argentino dejó en pausa temas personales que han generado gran expectativa, especialmente lo relacionado con su expareja Alessandra Fuller. Además, el público espera que se pronuncie sobre su relación con otras figuras conocidas, como Alondra García-Miró y Paolo Guerrero, nombres que surgieron durante la emisión inicial y que aún tienen mucho por revelar. La continuación de su sillón rojo promete nuevas confesiones que podrían remover viejas historias de la farándula.