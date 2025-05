Concepción Carhuancho rompe su silencio sobre audio del caso ‘Waykis en la Sombra’: “Fue creado con inteligencia artificial”

Richard Concepción Carhuancho se defiende de audios falsos y el caso Nicanor Boluarte | RPP TV

El magistrado se refirió al audio que se le atribuye donde supuestamente le pide al administrado del Instituto Udeápolis, lugar donde es docente, que “mantenga la reserva del caso” respecto a las diapositivas que usó en una clase y puso como ejemplo la investigación contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

Carhuancho aseguró que el audio era “falso” y parte de una campaña de desprestigio orquestada en su contra.

Nicanor Boluarte: Poder Judicial reanuda audiencia de prisión preventiva por caso ‘Waykis en la sombra’ a las 9 a.m.. (Captura: Justicia TV)

“Se ha dicho incluso que yo he mandado a borrar evidencias. Falso, se está manipulando la verdad. (...) Han puesto un audio donde supuestamente yo le pido al encargado de Udeápolis que no publique, que no le diga nada a Willax. Eso es falso. Ese audio es falso, es trucho, bamba. Para que lo puedan entender todos. Fue creado con inteligencia artificial”, señaló en una entrevista en RPP.

El juez señaló que fue el gerente del instituto quien desmintió la veracidad del audio difundido por Willax, y sostuvo que la grabación habría sido generada con inteligencia artificial. Además, aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier peritaje que permita confirmar su falsedad.

“El mismo gerente de Udeápolis señala que ese audio habría sido creado con inteligencia artificial. Es decir, es un audio falso, que solamente sea construido para hacer una campaña de demolición en mi contra. Y eso no lo voy a permitir. (...)Yo me someto a cualquier pericia respecto hacia audio, porque ese audio es falso”, agregó.

¿Qué decía el audio atribuido al juez Carchuancho?

El dominical de Willax, Contracorriente, presentó en exclusiva una serie de capturas de pantalla, conversaciones de WhatsApp y un audio en el que, presuntamente, el magistrado le pide a Rider, coordinador académico del Instituto Udeápolis —donde Carhuancho dictaba clases de derecho penal—, que elimine material que podría comprometerlo.

“Doctor Rider, hay una fuerte campaña en mi contra por las dispositivas publicadas. Por favor, le pido que mantenga la reserva del caso porque fue un error mío publicar esas dispositivas en el curso”, se escucha decir al juez en el audio atribuido por el programa. Con un tono de evidente preocupación, el magistrado continúa: “Estoy muy preocupado por las filtraciones. Seguro la prensa lo va a ubicar. Manténgase firme y mejor no dé ninguna entrevista porque esto va a perjudicar mi honra y mi carrera”.

Audio atribuido al juez Concepción Carhuancho. Foto: captura Willax

La conversación habría ocurrido luego de que se hicieran públicas unas diapositivas utilizadas por Carhuancho durante una clase en las que habría mencionado como ejemplo la investigación fiscal contra Nicanor Boluarte.

En los chats revelados, se observa que el juez escribió y llamó insistentemente a Rider, quien responde: “Sí, maestro, me han estado buscando, esa periodista de Willax. No le he contestado”.

¿Qué paso con Carhuancho en el caso Waykis en la Sombra?

El proceso para que el magistrado sea retirado del caso surgió a raíz de la difusión de unas diapositivas que usó en una clase de derecho en el Instituto Udeápolis sobre la administración pública, ética y corrupción

En la imagen se puede observar que Carhuancho usó en su exposición las caras de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, del ‘Filósofo’ Jaime Villanueva y los asesores. Además, colocó los rostros de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y Víctor Torres, debajo del titular: La corrupción en el sistema de justicia".

Diapositiva que usó el magistrado en una clase. Foto: captura Willax

Sobre este proceso, la Corte Superior rechazó el proceso de recusación y el magistrado sigue en el caso. Sin embargo, a raíz de los pronunciamientos del Poder Judicialy laJunta Nacional de Justicia, ya no dictará en ninguna escuela superior.

Sin embargo, el magistrado reconoció que fue un error haber incluido la imagen de Nicanor Boluarte en la diapositiva, pero agregó que este hecho no implica un adelanto de opinión.