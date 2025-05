Videos falsos del papa León XIV alertan al Vaticano: desde un mensaje al presidente de Burkina Faso hasta un saludo a Chiclayo

Videos del papa León XIV generados con inteligencia artificial.

La difusión de videos atribuidos al papa León XIV encendieron las alarmas en el Vaticano. Aprovechándose de la algarabía por su elección a nivel mundial, se reportó la difusión de piezas audiovisuales protagonizadas por el sumo pontífice, las cuales fueron generadas por inteligencia artificial. Los montajes generaron el pronunciamiento de Vatican News, portal de información de la Santa Sede.

A través de una publicación en su web, reiteraron que todos los mensajes auténticos del Papa León XIV están disponibles exclusivamente en sus canales oficiales. “Dado que están circulando en redes sociales diversos textos atribuidos al nuevo Papa sin ninguna fuente verificable, es importante recordar que todos los discursos, mensajes y textos oficiales de León XIV están disponibles de forma íntegra en el sitio web oficial del Vaticano. Además, las noticias sobre su actividad y videomensajes se pueden consultar en tiempo real en el portal Vatican News, así como en el sitio del diario vaticano L’Osservatore Romano”, expresaron.

El principal hecho que motivó dicha comunicación fue la publicación en Youtube de un video con el que se intenta engañar a los espectadores haciéndoles creer en un mensaje oficial enviado al presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. La supuesta grabación de 36 minutos, atribuida al canal “Pan African dreams”, utiliza la avanzada técnica de morphing para sincronizar falsos discursos con imágenes reales del Papa, generando una peligrosa ilusión de autenticidad.

Vatican News advirtió de videos falsos atribuidos al papa León XIV

En el video, se pone en boca del vicario de Cristo frases como: “He leído tus palabras no una, sino muchas veces, y cada lectura fue más profunda que la anterior, porque en tu voz sentí no solo la rabia de un presidente, sino el justo clamor de un continente herido durante demasiado tiempo por la doble hoja del abandono y la explotación”. Pero no es el único, Vatican News advirtió que existe una serie de contenidos falsos.

Otro incidente de este tipo se reportó en Perú. Cientos de fieles se congregaron en la Catedral Santa María de Chiclayo para una vigilia en honor a León XIV, antiguo obispo de la ciudad. Durante el evento, se proyectó en una pantalla gigante un video en el que el Papa supuestamente dirigía un saludo personal a la comunidad. Las palabras falsas simulaban un mensaje conmovedor que generó diversas reacciones entre los asistentes.

“Querida familia de Chiclayo. Estaré con ustedes desde las 03:00 conectados en transmisión desde el Vaticano para juntos elevar nuestra oración a Dios. Nos vemos pronto. Los llevo siempre en mi corazón”, se oye decir.

Un saludo virtual del papa León XIV, creado con inteligencia artificial, sorprendió a los asistentes, generando debate sobre su autenticidad y reforzando el sentido de conexión espiritual con el nuevo pontífice. (E Noticias)

Aunque en este caso parece haber una buena intención, de igual forma se utilizó la imagen del sumo pontífice sin ninguna clase de autorización por parte del Vaticano. El hecho es más cuestionable al haber sido generado con el respaldo del propio Gobierno Regional de Lambayeque. Incluso, fue anunciado por una de las animadoras de la institución de esta manera: “Verito, te cuento que tenemos un saludo especial, especial. ¿Así que de quién será? A ver, veamos por favor la pantalla, el saludo especial”.

El público, al inicio, se quedó en silencio. Luego se escucharon expresiones de asombro. Algunos alzaron las manos. Otros se abrazaron. No todos comprendieron en ese momento que se trataba de una creación de inteligencia artificial, demostrando lo fácil que puede ser engañar a las personas en la actualidad. “¡Qué emoción! ¿Creo que todos nos hemos sorprendido, verdad? Yo sigo todavía emocionada. ¿Seguimos?”, expresó una de las conductoras del evento al término del mensaje.

Cabe mencionar que el tema no es nuevo para el sumo pontífice, quien ya ha abordado los retos asociados con la inteligencia artificial. Incluso, mencionó ante los cardenales que la IA será uno de los ejes de su trabajo y una prioridad central al frente de su mandato. En sus declaraciones, ha resaltado la necesidad de un uso ético de la tecnología que no comprometa la integridad moral y espiritual de las comunidades.