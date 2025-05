Lucy Bacigalupo renuncia a “Humor recargado” y revela trato injusto: “Me voy sin rencores, pero con la frente en alto”

Lucy Bacigalupo no usó intermediarios ni rodeos. A través de sus plataformas digitales, la actriz anunció su salida del espacio cómico “Humor recargado” y, con palabras firmes, expuso los motivos detrás de su decisión. “Me voy con la dignidad intacta”, afirmó en un mensaje que rápidamente se viralizó y encendió las alarmas sobre lo que ocurre tras cámaras en algunos programas de televisión.

Bacigalupo señaló que el ambiente de trabajo se tornó insostenible debido a tratos que, según su testimonio, menoscababan su integridad como profesional. Sus declaraciones han generado un efecto dominó en el medio artístico, mientras figuras públicas y seguidores la respaldan por atreverse a romper el silencio en un contexto donde muchas veces se normalizan conductas abusivas o irrespetuosas.

Un anuncio directo: “No volveré más al programa”

La actriz anunció que no volverá al programa humorístico, luego de experimentar situaciones que, según señaló, quebraron el trato profesional y transformaron el trabajo en una experiencia incómoda. (Humor Recargado)

Sin previo aviso, Lucy Bacigalupo sorprendió a sus seguidores al confirmar que no volverá a pisar el set de “Humor recargado”. A través de publicaciones en sus redes sociales, la actriz afirmó sentirse decepcionada por el trato recibido dentro de la producción. Si bien no mencionó nombres directamente, Bacigalupo se refirió a actitudes que calificó como hirientes y ofensivas hacia su trabajo.

“Cuando se vulnera tu espacio y se pierde el respeto, no hay proyecto que valga”, expresó. Su postura fue clara: no se trató de diferencias artísticas ni de discrepancias laborales comunes, sino de un entorno donde su presencia comenzó a sentirse incómoda. El mensaje fue contundente, pero también esperanzador para muchas mujeres en el medio, al marcar un precedente sobre lo que no debe ser tolerado en ningún ámbito de trabajo.

Relación tensa con Paola Ruiz

El deterioro del vínculo con Paola Ruiz habría alimentado el clima adverso que vivió Bacigalupo, quien señaló que la falta de respeto y el trato áspero afectaron su permanencia. (Instagram / lucybacigalupod)

Uno de los puntos que más atención generó tras su salida fue la alusión al vínculo deteriorado con su colega Paola Ruiz. Aunque Bacigalupo evitó entrar en detalles, dejó entrever que las fricciones con ‘La cocotera’ habrían contribuido al clima hostil que vivió en el programa. En sus palabras, la falta de compañerismo y los desplantes constantes hicieron insostenible su permanencia.

“Siempre he buscado sumar, nunca restar, pero hay quienes creen que imponer es liderar”, dijo. La ausencia de respeto mutuo habría sido, según ella, una constante. Si bien no confirmó que la expayasa fuera la causante directa del maltrato, su testimonio dejó entrever que el conflicto iba más allá de simples diferencias profesionales. Ruiz, por su parte, no ha respondido oficialmente a las declaraciones de su excompañera.

“Con la frente en alto”

La actriz subrayó que su retiro responde a un límite ético, no a una derrota. Decidió priorizar su bienestar y abrir una conversación sobre el respeto en espacios de trabajo televisivos. (Instagram / lucybacigalupod)

Bacigalupo insistió en que su salida no es un cierre amargo, sino una afirmación de principios. “Prefiero alejarme que ser parte de un lugar donde se atropellan los valores”, indicó. La actriz aclaró que no busca venganza ni victimización, pero sí visibilizar una realidad que, según ella, muchas mujeres atraviesan dentro de la industria del espectáculo.

Su decisión de hacer pública la situación se enmarca en un contexto mayor donde las denuncias por maltrato, abuso de poder y hostilidad laboral comienzan a ganar espacio.

Bacigalupo no pidió sanciones, pero sí dejó en claro que no desea volver a ser parte de un proyecto que no valore su trayectoria ni su humanidad. Por ahora, se enfocará en nuevos desafíos y asegura que su carrera no se detiene con una puerta que se cierra, sino que encuentra nuevas rutas por donde continuar.

Por último, los actores Óscar Gayoso y Cindy Marino, también compartieron el mismo mensaje que Bacigalupo en sus respectivas redes sociales para dar por concluida su participación en el programa de Panamericana Televisión.

Esta pequeña hecatombe de ‘Humor recargado’ se da a poco más de un mes de su presentación en sociedad y estreno en las pantallas. Ahora basta esperar la respuesta de la producción del programa cómico.