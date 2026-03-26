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Polonia 2-1 Albania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Robert Lewandowski afronta uno de los partidos más decisivos de la recta final de su carrera con su seleccionado nacional. Berat Djimsiti buscará contenerlo desde su función defensiva

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21:24 hsHoy

MIN 73: ¡GOOOOOL de Polonia! Remontó Piotr Zielinski con tremendo remate desde fuera del área. Los locales se imponen 2-1 sobre Albania, que venía de fallarse un gol increíble.

Piotr Zielinski remató desde fuera del área y colocó el segundo de los polacos en su casa - Crédito: ESPN.
21:21 hsHoy

MIN 71: Pilios tuvo en sus pies el gol para Albania tras gran contragolpe. Sin embargo, su remate fue atajado por el portero de Polonia.

21:15 hsHoy

MIN 63: ¡GOOOOOL de Polonia! Empató Robert Lewandowski con letal cabezazo tras un tiro de esquina desde el lado derecho del campo. 1-1 frente a Albania.

El delantero apareció por el sector izquierdo del arco rival y conectó el cabezazo para marcar la paridad - Crédito: ESPN.
21:09 hsHoy

MIN 60: Gran acción individual de Zielinski por el lado izquierdo, pero ninguno de sus compañeros pudo llegar a conectar la pelota cuando sacó el centro.

21:04 hsHoy

MIN 53: Tras un contragolpe bien armado, Shehu tuvo en sus pies el 2-0, pero falló en la definición. Se salvó Polonia.

21:02 hsHoy

MIN 52: Polonia buscó penal en una jugada de contacto, pero el árbitro le pidió al jugador que se ponga de pie. Albania sigue ganando 1-0 de visita.

20:59 hsHoy

MIN 48: Zielinski probó desde fuera del área para buscar la paridad. Pero la pelota no llegó peligro al arco de Albania.

20:55 hsHoy

¡Arrancó el segundo tiempo! Polonia tendrá que estar más fino en ataque si quiere revertir el marcador. Albania, por su lado, debe jugar con inteligencia para aguantar la ventaja.

20:38 hsHoy

¡Final del primer tiempo! Para sorpresa de muchos, Albania viene ganando 1-0 a Polonia en Varsovia por la semifinal del repechaje al Mundial 2026.

20:34 hsHoy

MIN 42: ¡GOOOOOL de Albania! Anotó Arber Hoxha tras aprovechar error de la defensa de Polonia. El extremo se sacó al portero rival y puso el 1-0.

Arber Hoxha aprovechó error de la defensa rival y marcó el 1-0 en el play-off de la repesca mundialista - Crédito: ESPN

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