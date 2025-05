Excantante de La Única Tropical deja los escenarios, cierra su local en Piura y pasa a la clandestinidad por extorsiones

Fuente: Latina

El excantante de la agrupación piurana La Única Tropical, Aldair Armas, ha tomado una drástica decisión: abandonar los escenarios, cerrar su restaurante y ocultar su paradero, tras recibir constantes amenazas y extorsiones por parte de delincuentes.

“Me he mudado hace más de veinte días, más o menos. Son pocas las personas que saben dónde estoy”, dijo a Latina Noticias desde la clandestinidad. El intérprete se ha visto obligado a dejar su domicilio por seguridad y a alquilar una vivienda en un lugar reservado.

La pesadilla comenzó en marzo de este año, luego de que adquiriera un bus para su orquesta. “Es donde ahí empezaron las extorsiones y amenazas. Pararon porque bloqueé los números”, relató a la televisora. En abril, el artista inauguró un restaurante en Piura, pero apenas nueve días después, se vio forzado a cerrarlo.

“Tuve que cerrar el restaurante a los nueve días. El bus tuve que esconderlo. Decidí cerrar y parar mis labores. Hace un mes que no trabajo, no tengo shows, no puedo salir”, lamentó. Los extorsionadores le exigían un pago inicial de tres mil soles y luego una suma total de veinte mil para dejarlo trabajar.

“No vas a tener tranquilidad, compare, así me bloquees”, se leía en uno de los mensajes que recibió. Las amenazas venían acompañadas de fotografías y videos enviados en tiempo real, que demostraban que lo estaban siguiendo. “En realidad, a los números de contratos es donde me han estado mandando los mensajes. No es la primera vez que lo hacen, pero esta vez me mandaron videos en tiempo real”, contó.

“La situación del país hizo que cierre el restaurante. Asesinaron a un amigo mío. Me puse a pensar en mi familia, en mi hija”, agregó. Varios músicos que integraban su orquesta también han abandonado el proyecto. “Necesitan trabajar. Los entiendo. Quiero cuidarme. Estamos en un momento muy difícil como país. Noticias de extorsión hay todos los días”, apuntó.

Señaló que anteriormente denunció la extorsión ante la Policía Nacional (PNP), pero su caso no avanzó. “Lo que me piden ellos es que consiga una persona para llegar a un acuerdo. Ya no confío. Mejor me mudo y me cuido yo mismo, por el bien de mi familia y mis trabajadores”, expresó.

Fuente: América TV

En ese sentido, pidió mayor seguridad para toda la comunidad musical, golpeada recientemente por el crimen de Paul Flores, intérprete de Armonía 10, quien murió en marzo pasado tras un ataque armado al bus de la agrupación.

Cifras

Según el Observatorio del Crimen y Violencia, tres de cada diez limeños han sido víctimas de este delito hasta abril de este año, lo que se traduce en aproximadamente 1.7 millones de personas afectadas a nivel nacional. Aunque Lima concentra la mayor incidencia, regiones como el norte también presentan altos índices (24%), mientras que el sur registra una menor afectación (10%). Esta problemática, que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad económica del país, exige respuestas urgentes y focalizadas.

El panorama ha provocado un cambio drástico en los hábitos financieros de los limeños, afectando especialmente a pequeños negocios que reducen o cierran sus operaciones por temor a los delincuentes. El 90% de los ciudadanos ha modificado su conducta económica, y la informalidad ha aumentado. Las víctimas se concentran en los niveles socioeconómicos C, D y E, los más vulnerables.

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley que tipifica como “terrorismo urbano” delitos como extorsión, secuestro y sicariato, una propuesta que busca endurecer penas, incluido cadena perpetua para miembros de las Fuerzas Armadas o Policía involucrados. Se plantea una pena mínima de 30 años por estos delitos, considerados actos que generan terror o zozobra en la población.