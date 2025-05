“Fui elegido sin tener ningún mérito”, el significativo y emotivo discurso del papa León XIV en el inicio de su pontificado en el Vaticano

En el Vaticano, el papa León XIV comenzó su pontificado con una ceremonia solemne, marcada por un discurso que subrayó su humildad y determinación de liderar la Iglesia. Así expresó ser “elegido sin tener ningún mérito”.

“Fui elegido sin tener ningún mérito y, con temor y trepidación, vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una única familia. Amor y unidad: estas son las dos dimensiones de la misión que Jesús confió a Pedro”, dijo ante miles de fieles que acudieron a la ceremonia.

Momentos antes, el sumo pontífice recordó la reciente muerte de su predecesor, el papa Francisco: “Nos hemos sentido como esas multitudes que el Evangelio describe ‘como ovejas que no tienen pastor’”.

Papa León XIV recordó al papa Francisco en su primera homilía. REUTERS/CLAUDIA GRECO

“Precisamente en el día de Pascua recibimos su última bendición (del papa Francisco) y, a la luz de la resurrección, afrontamos ese momento con la certeza de que el Señor nunca abandona a su pueblo, lo reúne cuando está disperso y lo cuida ‘como un pastor a su rebaño’“, apuntó.

Durante su homilía, el papa León XIV aclaró que su pontificado se basará en dos pilares fundamentales: el amor y la unidad. También enfatizó la necesidad de una Iglesia unida que actúe como un “signo de unidad y comunión“ en un mundo caracterizado por ”odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres“.

"Y nosotros queremos ser, dentro de esta masa, una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad. Nosotros queremos decirle al mundo, con humildad y alegría: ¡miren a Cristo! ¡Acérquense a Él! ¡Acojan su Palabra que ilumina y consuela!“, añadió.

El primer recorrido del papa León XIV en el papamóvil. REUTERS/Eloisa Lopez

Los pormenores de la elección del papa León XIV

El Cónclave 2025 fue un evento lleno de emociones y sorpresas, según revelaron varios cardenales que participaron en la elección del nuevo papa. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, la elección de Robert Prevost fue recibida con una ovación de pie en la Capilla Sixtina cuando alcanzó los 89 votos necesarios.

El cardenal filipino Pablo Virgilio David recordó que, a pesar de la emoción del momento, Prevost permaneció sentado hasta que alguien lo levantó, mientras las lágrimas corrían por las mejillas de los presentes.

El respaldo al obispo emérito de Chiclayo fue contundente, como lo estimó el cardenal peruano Pedro Barreto. Durante el conteo de votos, el cardenal italiano Pietro Parolin, quien dirigió el Cónclave, tuvo que pedir a los cardenales que se sentaran para poder concluir el proceso. Parolin, en un artículo para el periódico italiano Il Giornale di Vicenza, describió la elección como seguida de un aplauso prolongado y cálido. Destacó la serenidad de Prevost en un momento tan crucial, que cambia por completo la vida de un hombre.

Robert Prevost fue elegido papa el 7 de mayo. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

El reportaje de The New York Times detalla cómo los cardenales fueron inclinándose hacia Prevost como el nuevo líder de la Iglesia. A diferencia de Parolin, quien era el favorito para suceder al papa Francisco, Prevost poseía un perfil más completo, con un corazón misionero, profundidad académica y experiencia en la Curia Romana. El cardenal inglés Vincent Nichols comentó que la falta de experiencia misionera de Parolin no pasó desapercibida para los electores.

En la primera votación, varios candidatos recibieron votos significativos, pero fue en la cuarta votación cuando las papeletas se inclinaron abrumadoramente hacia Prevost, según el cardenal surcoreano Lazarus You Heung-sik. El cardenal filipino Luis Antonio Tagle, quien estaba al lado de Prevost, notó que este respiraba profundamente mientras crecía el número de votos a su favor. En un gesto de camaradería, Tagle le ofreció un dulce para calmar los nervios.

El cardenal estadounidense Joseph Tobin compartió un momento íntimo al introducir su voto en la urna, observando a Prevost con la “cabeza entre las manos”. Este Cónclave fue el primero para Prevost, quien desconocía su funcionamiento, como reveló Tagle. Tras la elección, Tagle le comentó que ahora tenía la oportunidad de cambiar las reglas del Cónclave si lo deseaba.