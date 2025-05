Ataque a combi en Independencia: sujetos dejaron carta extorsiva y transportistas confirman que pagan cupos

Testimonios indican que el chófer se agachó y una de las balas impactó al niño (Infobae Perú / Clara Giraldo)

Alrededor de las 7:00 p.m., una combi fue atacada por sicarios cuando se encontraba llena de pasajeros. Una de las balas impactó a un menor de 6 años que iba a bordo junto a su madre. El niño no resistió y falleció a los pocos minutos en el Instituto Materno Infantil de Tahuantinsuyo, en Independencia.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Independencia captaron el preciso momento en que los sicarios se dieron a la fuga. Antes de disparar contra esta unidad, dejaron una carta al chofer, quien también recibió un impacto de bala en la pierna.

“Se les comunica a todos los pisteros que se alineen. Este es un ejemplo [de] que les pasará si no copian a todos esos que no quieren colaborar con la organización se irán muriendo uno por uno. Atte. Los Injertos del Cono Norte”, se lee en la hoja que fue dejada.

De esta manera, no se descarta que el ataque esté relacionado con un caso de extorsión a los choferes que realizan la ruta desde el paradero conocido como “la pista” hasta el final. Infobae Perú conversó con uno de los conductores, quien indicó que se les exigía S/ 5 diarios, pero ahora se les pide el doble. A pesar de haberse presentado ante las autoridades, no han sentido apoyo.

Atentado en Independencia: sujetos dejaron carta extorsiva a chofer y transportistas afirman que pagan cupos| Clara Giraldo (Infobae Perú)

“Nosotros no somos delincuentes, no somos nada. Estamos indignados porque acaba de fallecer una criatura. Una muerte más y no hacen nada. Nos golpean como si fueran delincuentes, no nos protegen”, reclaman los trabajadores ante la PNP.

De acuerdo con algunos testigos, estas unidades son informales y no cuentan con los documentos correspondientes para operar.

Las autoridades investigan si el atentado está vinculado a extorsiones contra transportistas. (Infobae Perú / Clara Giraldo)

Familia pide justicia

Luego de la llegada de los agentes de la Dirincri, personal del Ministerio Público y otras autoridades al nosocomio, el cuerpo del menor fue retirado. Asimismo, fuentes de este medio conoció que la progenitora iba junto a sus pequeños hasta el centro comercial Mega Plaza cuando ocurrió este lamentable hecho.

Mientras tanto, a la salida, un familiar del menor pidió justicia y solicitó a las autoridades que realicen su trabajo frente a la inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

“Ahora que responda el ministro y creo que el señor alcalde ha hablado. No puede pagar por esto una criatura. ¿Qué está haciendo la presidenta?”, narró a este medio.

El menor viajaba con su madre cuando fue alcanzado por una bala que le atravesó la columna. El hecho ocurrió frente al hospital Materno Infantil de Tahuantinsuyo. ( Infobae Perú / Clara Giraldo)

Esto debido a que más temprano, el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, manifestó que le envió una carta al ministro del Interior para exigirle que no sean excluidos de la prórroga del estado de emergencia.

“Sacar a Independencia sería un grave error para la seguridad de nuestra población. Nos limitaría a accesos de recursos, eliminaría la presencia de las Fuerzas Armadas y disminuiría el contingente policial que tenemos actualmente. Significa un retroceso”, indicó en un video.

Hasta la vivienda del menor fallecido se hizo presente la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos Carbajal, junto al burgomaestre.

(Infobae Perú / Clara Giraldo)

Por otro lado, el chofer fue identificado como Luis Chipana de 37 años se encuentra en el Hospital Cayetano.

Canales de ayuda

El Ministerio del Interior tiene a disposición la línea 1818 para denuncias relacionadas con extorsión, crimen organizado y otros delitos. Este número es gratuito y se puede llamar desde cualquier parte del país. Es importante contar con las pruebas correspondientes para que se realice las investigaciones.

Puedes comunicarte con la PNP al 105, la atención es gratuita 24/7 para emergencias y denuncias. Toda denuncia debe ser recibida por las autoridades.

Ante cualquier emergencia o incendio puedes comunicarte al 116 con el Cuerpo de Bomberos del Perú, ya que cuentan con unidades de ambulancias para los primeros auxilios.