Cárcel para ‘El Italiano’: dictan nueve meses de prisión preventiva para sicario que asesinó a Paul Flores, de Armonía 10

Dictan prisión preventiva para "El italiano", por el asesinato de Paul Flores

El Poder Judicial dictó este jueves nueve meses de prisión preventiva contra Pierre Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, el sicario que confesó haber asesinado a Paul Flores, vocalista de la popular agrupación Armonía 10, durante un ataque armado al bus de la orquesta en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La decisión fue tomada por el juez Elmer Paulino Basilio, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho, quien declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público al considerar que existen graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el crimen, así como peligro de fuga y de obstaculización de la justicia.

La audiencia, realizada este jueves 15 de mayo desde las 3:30 p.m., concluyó con la orden de internamiento inmediato de Panduro Verástegui en un penal que determine el INPE en las próximas horas, mientras se desarrollan las diligencias del caso. El sujeto fue detenido el pasado 8 de mayo cuando intentaba huir hacia Bolivia, tras haberse hecho público su nombre como presunto autor del asesinato.

Un crimen que sacudió al país

El ataque ocurrió el 16 de marzo, luego de una presentación de Armonía 10 en San Juan de Lurigancho. Mientras el bus de la agrupación se dirigía a otro evento en Ate con más de 30 personas a bordo, fue interceptado por un automóvil desde el cual se dispararon múltiples balas. Varios proyectiles alcanzaron al cantante Paul Flores, conocido como ‘Russo’, quien falleció horas después en el hospital Hipólito Unanue.

Salen a la luz más detalles del atentado contra bus de Armonía 10. Foto: composición captura TV Perú/ Latina

Según fuentes policiales, Panduro no actuó solo. Se investiga la participación de otros sujetos en el atentado y los posibles móviles detrás del crimen, que podrían estar relacionados con extorsión u otros conflictos vinculados al mundo del espectáculo.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó elementos que vinculan a Panduro Verástegui con otros hechos delictivos, incluyendo su presunta participación en un atentado contra el excongresista Óscar Medelius. La trayectoria criminal del detenido fue uno de los argumentos clave para justificar la medida coercitiva.

Cabe precisar que durante la audiencia, el imputado se declaró inocente y aseguró que no existen pruebas contundentes para incriminarlo. Además, tras la sentencia, su defensa legal, el abogado Álvaro Tudela Lagos, aclaró que presentará un recurso de apelación para buscar revertir el dictamen de prisión preventiva.

Panduro, quien inicialmente había negado los cargos, confesó luego a la PNP haber disparado contra el bus de la orquesta Armonía 10 durante el ataque. En su declaración, admitió haber estado ebrio y que estaba armado, aunque su pistola se trabó tras algunos disparos.

La aeronave PNP 258 despegó de Juliaca con 'El Italiano' a bordo, quien es señalado como el principal sospechoso del asesinato de Paul Flores y Óscar Medelius Foto: RPP

“Yo estaba borracho, me dijeron que dispare, que no había nadie [...] No hay nadie, dispara nomás, asústalo [...] Disparé tres veces, pero el fierro se trabó [...] Viejo que me manden a Lurigancho aunque sea, me van a matar”, indicó a los agentes policiales.

Con la prisión preventiva ya dictada, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y testimonios para sustentar una acusación formal. El caso ha generado fuerte repercusión en la opinión pública debido al perfil de la víctima y la frialdad del crimen.

El cantante Paul Flores, conocido como ‘Russo’, murió el pasado 16 de marzo luego de que el bus de Armonía 10, en el que se trasladaba luego de haber ofrecido un concierto en San Juan de Lurigancho, fuera atacado por Pierre Ángel Panduro Verástegui y otras personas, que lo acompañaron al interior de un auto.

Dentro del bus viajaban cerca de 30 personas, miembros de la orquesta que se dirigían a un evento en Ate, cuando fueron alcanzados por una ráfaga de disparos.