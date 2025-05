Dina Boluarte envía mensaje a sus detractores: “Nuestro gobierno cada día se hace más fuerte frente a las críticas de algunos resentidos”

La jefa de Estado aseguró que las críticas no frenan el trabajo - Créditos: Andina.

La presidenta Dina Boluarte volvió a responder con firmeza a sus críticos durante una ceremonia oficial organizada este jueves, en la que se presentó el primer lote de 700 fusiles de asalto adquiridos por el Ejecutivo para fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante su discurso, la mandataria destacó los avances de su gestión en materia de seguridad y desarrollo, y aprovechó la tribuna para lanzar un mensaje directo a quienes cuestionan su administración.

“Nuestro gobierno no se rinde. Al contrario, cada día se hace más fuerte frente a las críticas de algunos resentidos, pero allá ellos con su resentimiento”, especificó la mandataria ante la presencia del ministro del Interior, altos mandos policiales y funcionarios públicos.

La jefa de Estado aseguró que las críticas no frenan el trabajo de su equipo, y que su gobierno responde con resultados concretos. “Nosotros estamos aquí con la fuerza y la firmeza para seguir construyendo un Perú distinto al que recibimos”, subrayó.

Boluarte hizo alusión a su origen andino y expresó su orgullo de representar a las regiones tradicionalmente olvidadas del país. En este contexto, vinculó su trayectoria personal con el compromiso de su gobierno por atender las demandas del “Perú profundo”.

Dina Boluarte envía mensaje a sus detractores - Créditos: Andina.

“No lo digo para que digan que me estoy victimizando por ser andina. No, lo digo con orgullo de ser andina, de venir de ese hermoso valle de mi querida tierra chalhuanca, apurimeña, descendiente de esa mujer histórica y valiente que no se rindió, Micaela Bastidas”, manifestó.

Medidas contra la inseguridad

El evento tuvo como propósito presentar oficialmente el primer lote de armamento destinado a la modernización de la Policía Nacional, una medida que, según Boluarte, forma parte de una “estrategia integral” para reforzar la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

“Este primer lote, compuesto por 700 unidades, es solo el comienzo. A lo largo de este año 2025 contaremos con más de 7,000 nuevos fusiles de alta calidad”, afirmó. En su intervención, Boluarte remarcó que la adquisición de estos equipos se ha realizado bajo un proceso “rápido, transparente y libre de corrupción”, una frase que también puede leerse como un mensaje político en medio de las sospechas y escándalos de anteriores gestiones.

Dina Boluarte aseguró que continuará implementando equipos a la PNP - Créditos: Andina.

Balance de gestión y promesa de continuidad

Durante su intervención, la presidenta destacó una serie de logros que, según ella, demuestran que su administración trabaja por el bienestar del país. Entre ellos mencionó el destrabe de proyectos emblemáticos, la construcción de hospitales, escuelas y puentes, así como el aumento del empleo formal y del salario mínimo.

“Las obras hablan por cuenta propia”, mencionó en repetidas ocasiones en el que dejó en claro que considera los resultados tangibles como su mejor defensa ante las críticas.

Dina Boluarte busca aumentar su sueldo

En medio de investigaciones, críticas y una baja popularidad, la presidenta Dina Boluarte estaría gestionando un incremento de sueldo del 125%, lo que elevaría su remuneración a casi S/ 36 mil mensuales. Según el programa Panorama, la iniciativa habría sido impulsada por el premier Gustavo Adrianzén quien ya contaría con un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que respalda que la jefa de Estado perciba S/ 35,568.

Aunque no se ha precisado cuándo se solicitó el informe, documentos revisados por el programa indican que el MEF respondió el pasado 28 de abril a un pedido de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros. La solicitud se refería a la fijación de la compensación económica para el cargo de presidenta de la República, tal como figura en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) del Despacho Presidencial.