El caso Alicia Delgado podría dar un giro luego que la ‘Mecánica del folclore’ revelara que Mamanchura negó ser enviado por Abencia Meza. Video: Evidencia Oculta de América TV.

María Velásquez, más conocida como ‘La Mecánica del Folklore’, está nuevamente en el ojo público por sus declaraciones sobre el caso Alicia Delgado y la participación de Abencia Meza en el asesinato de la cantante.

Sin embargo, su nombre ya sonaba hace varios años por su cercana relación con la ‘Reina de las Parranditas’, quien se convirtió en su gran amiga y con quien compartía en más de una ocasión.

Pero, la artista, además de la música, tiene otras pasiones que se han convertido en su vida y su fuente de trabajo. En una pasada entrevista a ‘La Banda del Chino’, María confesó que desde muy pequeña pretendía tener una mecánica, pues ya había trabajado en una y ese se convirtió en su objetivo.

“Había trabajado en una casa automotriz desde los 10 años cuidando a una niña y yo decía ‘Algún día voy a hacer automotriz, tengo que ir a Lima, y así fue”, contó en esa ocasión.

¿Qué es de la vida de María Velásquez, ‘La Mecánica del Folklore’, amiga de Abencia Meza?

Pero, su deseo de superación no se quedó allí. En su crecimiento tuvo en mente también tener un sauna, pues siempre vía que los profesores se relajaban en esos lugares y así construyó el suyo que era administrado por su hijo.

“Yo veía que mis maestros siempre iban al sauna y se veían relajadísimos, y yo decía, algún día voy a hacer mi sauna”, contó en esa reveladora entrevista.

¿A qué se dedica actualmente?

María Velásquez, la conocida ‘Mecánica del Folklore’, actualmente sigue administrando sus negocios, aunque está un poco más alejada de los escenarios. Tiene su taller mecánico llamado ‘Pierr’s’, el mismo que promociona con su propio nombre por su popularidad. Según detalla, este negocio está a nombre de ella y su hijo.

Además de ello, cuenta con un sauna llamado Avensis, un espacio que era administrado por su hijo. Este es un hospedaje y también tiene el servicio de sauna, por lo que la ‘Mecánica’ ha decidido darle mayor tiempo a sus negocios que a la popularidad en los escenarios.

A través de las redes sociales, María Velásquez comparte parte de su día a día junto a su familia y sus amigos. Es muy activa en Facebook, donde también aprovecha en promocionar sus negocios.

La declaración de ‘La Mecánica del Folklore’ sobre el caso Alicia Delgado’

La declaración de María Velásquez, conocida como ‘La Mecánica del Folklore’, sobre el asesinato de Alicia Delgado podría cambiar por completo el rumbo del caso que conmocionó al Perú hace 15 años. En una reciente aparición en el programa Evidencia Oculta, Velásquez reveló una conversación privada que sostuvo con César Mamanchura, el hombre que confesó haber asesinado a la cantante conocida como la ‘Princesa del Folklore’.

Según relató Velásquez, Mamanchura reconoció su responsabilidad en el crimen sin titubear, pero negó que hubiese actuado bajo las órdenes de Abencia Meza, quien había sido condenada por ser la autora intelectual del asesinato. “Le pregunté ‘¿tú lo hiciste?’ y él me dijo que sí. Me detalló y fue terrorífico lo que me dijo. Después le pregunté ‘dime la verdad, ¿Abencia te mandó?’. Me dijo que no y se cortó la comunicación”, contó Velásquez en televisión nacional.

Este testimonio podría reabrir un caso que, aunque cerrado judicialmente, sigue siendo objeto de debate y especulación. La confesión inicial de Mamanchura apuntaba a Abencia Meza como la responsable intelectual, pero la reciente declaración de Velásquez pone en duda esa versión, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones sobre lo ocurrido aquella trágica noche del 24 de junio de 2009. La historia de Alicia Delgado sigue siendo una herida sin sanar en la crónica policial peruana.