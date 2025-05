PNP envía equipo especial para buscar a los 13 mineros secuestrados en Pataz: familiares piden ayuda urgente

La PNP envió a un equipo especial de 40 efectivos para buscar a los 13 mineros secuestrados en Pataz. (Foto referencial: Gob.Perú/ FB:Difusión)

Un equipo especializado de 40 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue enviado a la región de La Libertad para realizar labores de rescate y búsqueda de los 13 trabajadores secuestrados en un socavón de la empresa minera R&R. Los trabajadores permanecen con paradero desconocido desde el pasado 25 de abril, fecha en la que se presume que un grupo armado los mantiene retenidos.

El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, informó que los agentes pertenecen a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y que están trabajando en conjunto con el personal de rescate de la minera Poderosa, la cual también se ve involucrada en el hecho, pues la empresa R&R presta servicios a la empresa en la zona de Pataz.

Según el oficial, el equipo ha estado investigando diversas ubicaciones señaladas por los familiares de los trabajadores, quienes han estado colaborando en la búsqueda. “Actualmente hay un equipo de 40 hombres divididos en dos grupos realizando labores de rescate. Estamos desde anteayer con este trabajo; pero la información no es exacta. Sin embargo, estamos en plena labor de rescate. Hay personal haciendo un trabajo de investigación en el punto y en cualquier momento habrá resultados”, afirmó el general Llerena.

Policía envió a equipo de 40 efectivos para encontrar a los mineros secuestrados en Pataz. (Foto referencial: Gob Perú)

Reacción de los familiares

Mientras las autoridades intensifican sus esfuerzos, los familiares de los secuestrados han expresado su desesperación ante la falta de respuestas claras sobre el estado de los trabajadores. Durante varios días, los familiares realizaron plantones en la Plaza de Armas de Trujillo, exigiendo mayor apoyo a las autoridades locales y regionales. “Que alquilen avionetas para llevar a los policías, necesitamos apoyo económico, es un gasto muy grande viajar”, declaró Irma Valeriano, tía de uno de las víctimas.

La indignación también ha sido dirigida hacia las empresas involucradas. Los familiares señalan que no fueron informados por la empresa R&R ni por la minera Poderosa sobre el secuestro, sino que se enteraron por un amigo de las víctimas.

Familiares de mineros secuestrados piden ayuda y que las autoridades no dejen de buscar a las víctimas. (Foto: Noticias del Norte)

“Nos han dicho que tenían que presentar la denuncia a Huamachuco. No nos han querido aceptar la denuncia aquí (...) tenía 6 meses trabajando en Pataz. (...) No abandonen a los muchachos. Que los encuentren por favor. No sabemos si están con vida”, agregó para medios locales.

Los familiares denuncian que no tienen noticias de las víctimas y desconocen su estado. Leonel Pérez Chuquipoma, hermano de Nilver Joel Pérez Chuquipoma (24), uno de los trabajadores secuestrados, originario del distrito San Felipe, en Jaén, Cajamarca, expresó que no sabe en qué condiciones se encuentran, según informó el portal Noticias en Cusco en redes sociales.

“Desde el viernes no sabemos nada de mi hermano. Él solo nos dijo que iba a trabajar y luego descansaba unos días con nosotros. Pero nunca volvió a comunicarse. Nos dicen que lo tienen retenido, que no tienen comida, que no se sabe cómo están”, expresó.

Familiares de las víctimas piden ayuda a las autoridades para rescatar a los trabajadores secuestrados. (Foto: FB/Chimbote en la noticia)

¿Quién estaría detrás del secuestro?

Según informó Exitosa Noticias, quien estaría detrás del secuestro de los mineros sería un criminal conocido como ‘Cuchillo’, y estarían retenidos en una mina que le pertene a alguien conocido como ‘Galindo’.

“Los que tienen a nuestros muchachos es un delincuente apodado ‘Cuchillo’ y los tienen en la mina de un tal ‘Galindo‘. Los delincuentes han irrumpido en las instalaciones y lo tienen a la gente. Estamos negociando, pero los delincuentes no quieren. (...) Que la Policía tenga conocimiento de esto y vayan a rescatarlos. Han entrado a la mina y son 13 de nuestros muchachos. (...) No estamos con los brazos cruzados”, expresó un compañero de los trabajadores secuestrados.