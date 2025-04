Sacerdote del Sodalicio despotrica contra el papa Francisco y su legado: “Si hubiera fallecido antes, el SVC no estaría disuelto”

Fuente: Facebook/Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación

El sacerdote Juan Carlos Rivva, de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación —hasta hace poco administrada por el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC)—, pronunció este domingo una homilía cargada de cuestionamientos hacia el papa Francisco, quien semanas antes de morir suprimió este grupo apostólico involucrado en una serie de denuncias e investigaciones por abusos.

Durante la ceremonia, el párroco se refirió al pontífice como un “difunto” más por quien ofrecía el rito comunitario y comentó su reacción ante la noticia de su deceso. “Para mí era inevitable pensar que si el Papa hubiera fallecido una semana antes, el Sodalicio probablemente no habría sido aún disuelto”, dijo.

Rivva pidió orar por el “alma” de Francisco y expresó una evaluación crítica de su pontificado. “Hace poco un hermano sacerdote, que tenía sentimientos encontrados con el papa, me decía: ‘No sé qué predicar de él’. Y yo le decía: ‘Predica lo que predicas de cualquier difunto: primero, darle gracias a Dios por todo lo bueno; perdonar aquello que pueda haber mal; orar por su salvación eterna y pedirle al Señor que consuele y mantenga unida en la fe a su familia’”, señaló.

“Como todos los seres humanos, tuvo aciertos y errores, y creo que es demasiado pronto para hacer un balance de su pontificado. Unos lo canonizan, otros lo demonizan. Dejemos que la historia lo juzgue. Pidamos al Señor que tenga misericordia de su alma, porque él, como todos nosotros, va a tener que rendir cuentas de sus acciones y sus decisiones ante el Señor”, agregó.

Al finalizar la misa, Rivva invitó a los feligreses a firmar una petición para que los sacerdotes actuales de la parroquia permanezcan, a pesar de los cambios impuestos por la disolución del SVC

El religioso también criticó lo que consideró una excesiva veneración hacia el pontífice, cuyo sucesor será elegido en el cónclave que comenzará el próximo 7 de mayo en la Capilla Sixtina. “No debemos caer en la ‘papolatría’ y pensar que la Iglesia depende absolutamente del papa. La Iglesia tiene instancias de gobierno, legislativas y judiciales, que deben ser respetadas”, manifestó.

Al finalizar la misa, Rivva invitó a los fieles a firmar una petición dirigida al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para solicitar que los sacerdotes actuales de la parroquia permanezcan, a pesar de los cambios provocados por la disolución del SVC. “Aquellos que deseen firmarla pueden hacerlo ahora, a la salida, en unas mesitas que están ahí, atendidas por las voluntarias”, anunció.

Actualmente, la parroquia se encuentra en proceso de transferencia al Arzobispado de Lima, como parte de la reestructuración ordenada tras la intervención vaticana. La medida implica que los sacerdotes sodálites se integren formalmente a la diócesis limeña y acatar las directivas de Castillo.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista José Enrique Escardó —primer denunciante del SVC— comentó que algunos feligreses de esa parroquia le escribieron y llamaron, visiblemente indignados. “Algunos se han quejado y quieren denunciar el hecho ante el Arzobispado de Lima”, reveló.

El sacerdote español Jordi Bertomeu, en una imagen de archivo. EFE/Alberto Peña

Intervención vaticana

El SVC ha sido objeto de múltiples denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales, lo que motivó una investigación del Vaticano que incluyó el envío de dos expertos, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, en julio de 2023. A raíz de estas pesquisas, la Santa Sede expulsó a su fundador, Luis Fernando Figari, y a al menos 15 miembros más.

En abril de 2023, Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, implicado en el presunto encubrimiento de abusos. La intervención del SVC se anunció oficialmente en enero de 2018, y su disolución fue confirmada por el Vaticano en enero de 2024, aunque inicialmente el grupo intentó mantener la información en reserva.

Rivva estuvo presente en una misa realizada en febrero pasado, durante la cual Bertomeu comunicó públicamente que el pontífice había decidido suprimir “todo lo que fundó” el pederasta Figari. “Después de ocho meses (…) el Santo Padre me dio el regalo de Navidad y me pidió que lo acompañara en este proceso del Sodalicio y de todo lo que fundó Figari, porque ha llegado a la conclusión, después de un largo discernimiento, de que no había carisma inicial”, comentó entonces.