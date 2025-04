Motociclista peruano se hace viral en TikTok por mostrar su placa en casco y mochila: “El que nada debe nada teme”

Un motociclista fue elogiado por un conductor por mostrar su placa en su casco y mochila. (Crédito: TikTok)

Un motociclista en Lima colocó el número de su placa de manera visible tanto en su casco como en su mochila. La acción, que aparentemente fue para cumplir con las nuevas indicaciones impuestas por el gobierno en medio de la creciente delincuencia, no pasó desapercibida. Rápidamente se hizo viral en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde un conductor peruano registró y compartió el hecho.

El aumento de la inseguridad en Lima ha generado un ambiente de desconfianza generalizada entre los ciudadanos. Gran parte de los crímenes de extorsión y sicariato reportados se llevan a cabo a bordo de una moto, en la que se movilizan dos personas que, tras cometer el delito, huyen en el vehículo menor.

En este contexto, las autoridades han ordenado una serie de estrictas y cuestionadas medidas, como la prohibición de que dos personas viajen en una misma moto, así como el uso de cascos y chalecos con el número de matrícula de Placa Única Nacional de Rodaje.

Conductor felicita a motociclista por mostrar placa en casco y mochila. (Foto: Infobae Perú/TikTok)

Motociclista se hizo viral en TikTok

El video del motociclista mostrando su placa de matrícula en su casco y mochila no tardó en volverse viral en las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok, luego de que un usuario compartiera el clip y recibiera todo tipo de reacciones.

Un conductor grabó un video mientras circulaba por el tráfico limeño, en el que expresó su apoyo y felicitaciones al motociclista: “Felicitar cuando los amigos motociclistas tienen la intención de colaborar en contra de esta delincuencia. El que nada debe, nada teme. Miren la placa, en el casco, en la mochila, además coincide con su placa. Felicitaciones amigo, sigue trabajando, sigue operando, con total normalidad, sin ningún inconveniente”, dijo el hombre, mientras continuaba su camino.

Motociclista se hace viral en TikTok por mostrar placa en casco y mochila. (Foto: TikTok)

Opiniones dividas

No obstante, la iniciativa del motociclista no ha sido recibida de manera unánime. En las redes sociales, las reacciones fueron mixtas, con muchos usuarios celebrando la acción, pero otros cuestionando su efectividad para frenar la delincuencia. Algunos aplaudieron la idea y reconocieron que no solo se trata de un gesto simbólico, sino de una medida práctica para ayudar a la identificación rápida de los motociclistas: “He visto a varios moteros así, incluso con chaleco anaranjado y con el número de su placa. Es una excelente iniciativa”, escribió un usuario.

Sin embargo, otros fueron más escépticos y consideraron que esta medida no abordaba el problema de de la inseguridad. “¿Y eso cómo va a frenar la delincuencia?”, cuestionó uno de los usuarios. Para muchos, la solución no está en las acciones individuales de los motociclistas, sino en una estrategia más amplia que involucre a las autoridades y a la sociedad en general para combatir la criminalidad de manera efectiva.

Extorsionadores y sicarios usan motocicletas para perpretar sus crímenes. (Foto referencial: Panamericana TV)

Varios comentarios en las redes sociales sugirieron que el verdadero desafío radica en la falta de una estrategia integral del gobierno para abordar la delincuencia de manera más eficaz. “Los motociclistas no tienen la culpa, el gobierno debería de trabajar realmente en otras estrategias”, comentó uno de los usuarios, refiriéndose a la necesidad de políticas públicas que no solo se enfoquen en medidas punitivas, sino también en soluciones a largo plazo para combatir la inseguridad en las calles.

Chalecos obligatorios para motociclistas: ¿Desde cuándo?

Los conductores que no cumplan con lo establecido en la Resolución Directoral Nº 008-2025-MTC/18 serán sancionados con una multa de 428 soles, equivalente al 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por cometer una infracción grave. Además, acumularán hasta 40 puntos en su licencia de conducir y se les retendrá el vehículo.

Motociclistas deberán usar chaleco con número de placa y visores transparentes para circular en el Perú. (Foto: Composición)

De acuerdo con la información proporcionada por el MTC, la obligación de conducir una motocicleta con un chaleco que muestre la placa y un casco que cumpla con las especificaciones técnicas entrará en vigencia el 21 de mayo en Lima y Callao.