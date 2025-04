John Kelvin es denunciado nuevamente por Glenda Rodríguez: “Me está amenazando”. Video: Todo se Filtra.

Glenda Rodríguez, expareja de John Kelvin, volvió a alzar la voz en señal de alerta. Esta vez no solo denuncia amenazas, sino también acoso constante de parte del cantante. Según relató, Kelvin sigue contactándola mediante terceros e incluso le envía mensajes intimidantes. La denuncia fue presentada el martes 22 de abril.

“Me está amenazando, no puedo salir con nadie (…) no sé si está tomando, pero quiero que me deje en paz, me puede hasta mat*r. Que haga su vida, que esté con quien sea, que deje de preguntar a mis amistades por mí, siento que me está acosando”, declaró Glenda en el programa ‘Todo se Filtra’, visiblemente angustiada.

La denuncia de Glenda Rodríguez a John Kelvin

El punto de quiebre para Glenda ocurrió cuando realizó una salida familiar a San Bartolo. Pese a no haber compartido públicamente su ubicación, Kelvin habría tenido conocimiento detallado de su paseo, lo que la llevó a sentirse observada y en riesgo.

De acuerdo con su testimonio, el cantante le envió mensajes repetidos con calificativos despectivos e incluso un video en el que se le ve mostrando fajos de billetes, insinuando que tiene los medios para hacerle daño.

John Kelvin es detenido por agredir de forma física a su pareja Glenda Rodríguez. ATV- Exitosa.

“Siempre sabe todo, tenemos amigos en común que he tenido que bloquear porque me dicen ‘él manda decir esto’ y reenvío. Yo me fui a San Bartolo con una amiga, un amigo y mi papá, él está muy pendiente que llega a una manera a ser un poco psicópata de tener miedo y que sepa todo lo que yo haga, no es que yo lo publique. Él mostró en los últimos mensajes un fajo de dinero como dándome a entender que tiene la posibilidad de mandarme hacer algo. Primero que cuide mi carro, que va a mandar a quemar la moto de mi mejor amigo”, contó.

No es la primera denuncia contra Kelvin

Esta no es la primera vez que Rodríguez acude a las autoridades por hechos similares. En noviembre de 2024, denunció a John Kelvin por agresión dentro de un hotel en Los Olivos, lo que terminó con la detención del artista. Según el parte policial, la víctima presentaba lesiones visibles en el rostro, producto de los golpes propinados por el cumbiambero en aparente estado de ebriedad.

Durante aquella intervención, ambos fueron conducidos a la comisaría del distrito. A su salida, Glenda fue enfática ante la prensa: “Me golpeó en la cara, hombres así no deberían estar en libertad”.

John Kelvin y sus varias denuncias por violencia

El nombre de John Kelvin, cuyo verdadero nombre es Jonathan Sarmiento, ha estado relacionado con diversos episodios de violencia contra la mujer.

Dalia Durán recibe nuevas medidas de protección tras volver a denunciar a John Kelvin. | Amor y Fuego.

En 2021, fue condenado por agredir física y sexualmente a su entonces esposa Dalia Durán. El caso tuvo gran repercusión y el artista fue enviado al penal de Lurigancho, donde permaneció más de un año.

Pese a ser liberado posteriormente bajo régimen de comparecencia, Kelvin volvió a tener restricciones legales por incumplimiento de medidas de alejamiento. En 2023, el Poder Judicial ordenó nuevamente su detención preventiva.

Pese al acoso constante, Glenda Rodríguez asegura que no piensa retroceder. Por el contrario, se muestra decidida a continuar denunciando cualquier vulneración que pueda sufrir. “Nosotros tenemos medidas y él no tiene por qué darme temor, ni hablarme de esa manera, amenazándome, mostrándome dinero que me va pasar algo”, expresó.

Finalmente, añadió: “Solo quiero que me deje tranquila. Si sigue acosándome o si vuelve a acercarse, estoy lista para contarlo todo”.

Glenda Rodríguez revela que no ha vuelto con John Kelvin y muestra impactantes videos de su estado de ebriedad: “Se quiso tirar del cuarto piso”. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Quién es Glenda Rodríguez?

Glenda es una estilista y empresaria de 38 años, quien sostuvo una relación de varios meses con el cantante. En un inicio, prefirió mantenerse alejada de los reflectores. Sin embargo, la violencia vivida en su vínculo con Kelvin la llevó a exponer su caso públicamente para evitar que otros hechos similares queden impunes.

Mientras tanto, la carrera artística del artista, alguna vez impulsada por éxitos en la cumbia, ha quedado completamente eclipsada por las graves acusaciones de violencia, tanto por parte de Glenda como de su expareja Dalia Durán.

A pesar de todo, Kelvin mantiene una postura de negación. En declaraciones pasadas, al referirse a Rodríguez, expresó: “De la nada agarró ese celular y me lo tiró. De la nada, pero yo ya no estoy con ella”.