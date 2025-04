Pamela López responde a Vanessa Pumarica tras críticas y lanza duro mensaje contra Pamela Franco: “Gente bagre”

Pamela López ataca a Pamela Franco y a Vanessa Pumarica. (Captura de IG)

Una nueva polémica se ha encendido en el mundo del espectáculo peruano tras la aparición de imágenes que muestran a Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, disfrutando un fin de semana junto a sus hijos y su actual saliente, el salsero Paul Michael. La situación no pasó desapercibida para Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco, quien no dudó en criticar duramente a la influencer trujillana durante su participación en el programa ‘Todo se filtra’.

Pumarica señaló que, aunque López tiene derecho a rehacer su vida amorosa, debería ser más cautelosa respecto a la exposición de sus hijos a nuevas figuras paternas. “No estoy de acuerdo porque yo no presentaría a mis hijos a un saliente de hace un mes, menos si son pequeños. Si el papá ya los perjudicó, como ella dice, yo no voy a hacer lo mismo”, expresó. La declaración generó una rápida y contundente respuesta de Pamela López, quien no tardó en utilizar sus redes sociales para defenderse.

A través de una historia de Instagram, Pamela dejó entrever su molestia y lanzó fuertes indirectas a Vanessa Pumarica, recordando antiguos escándalos que la vinculan sentimentalmente con el futbolista venezolano Yeferson Soteldo. “Jajaja oye alcachofa política, ¿por qué mejor no hablas sobre tu vida que bastantes anticuchos tienes?”, escribió, dejando claro que no permitirá más críticas sobre su rol como madre ni sobre sus decisiones personales.

Pamela López responde a Vanessa Pumarica y ataca a Pamela Franco. (Foto: Captura de IG)

Además, López sorprendió al revelar un hecho desconocido hasta el momento, al acusar a Vanessa de haber llevado a su propio hijo a Brasil, precisamente a la casa que compartía con Cueva. “Ahora dices ‘ayyyy no involucraría a mi hijo’ jajaja. Payasa, se te olvida que lo llevaste a mi casa en Brasil con todo el clan”, apuntó en su publicación, acompañada por emojis de payaso y pinocho.

Pamela López no quiere que sus hijos conozcan a Pamela Franco

Tras responder a Vanessa Pumarica, Pamela López no dudó en dirigir sus dardos hacia Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. En una contundente historia publicada el miércoles 23 de abril en su cuenta de Instagram, la influencer arremetió con fuerza, calificando a la cantante de cumbia como una persona “bagre y sin escrúpulos”. Con evidente molestia, López afirmó estar cansada de la constante intromisión y los problemas que, según ella, Franco y su círculo cercano le han generado durante años.

“Les vengo aguantando una vida jodiéndome la existencia, cuando ustedes saben lo miserable que son junto con su entorno”, escribió Pamela con tono desafiante. La aún esposa del futbolista dejó en claro que ya no es la misma persona de antes, y advirtió que no está dispuesta a seguir tolerando ataques o críticas. Aseguró que se enfocará en su trabajo y en proteger a sus hijos por encima de cualquier circunstancia, y pidió a sus detractores que se ocupen de sus propias vidas.

En su mensaje, también denunció que Christian Cueva no está cumpliendo con sus responsabilidades económicas hacia sus tres hijos. “Yo seguiré trabajando y defendiendo con uñas y dientes los derechos de mis tres mejores hijos que hasta hoy en día no reciben 10 centavos de su progenitor”, declaró. Incluso, lanzó una irónica propuesta a Franco y su entorno: “Si desean aportar, les dejo mi número de cuenta, a ver si así se les quita un poquito la culpa”, sentenció. La publicación ha generado una gran ola de reacciones en redes sociales, evidenciando que el conflicto entre los involucrados está lejos de terminar.

Pamela López responde a Vanessa Pumarica y ataca a Pamela Franco. (Foto: Captura de IG)