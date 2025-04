Magaly Medina se burló de Shirley Cherres tras menospreciar a Renato Rossini: “Eso dijo la zorra cuando no alcanzó las uvas”

Shirley Cherres denuncia las falsas promesas de Renato Rossini y Magaly Medina se burla: “Eso le pasa por hablar de ella”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El programa Magaly TV La Firme no dejó pasar la última controversia entre Shirley Cherres y Renato Rossini, después de que la modelo defendiera su postura tras las declaraciones del actor en El Valor de la Verdad.

Durante el programa, Renato se refirió a su relación con la modelo y lamentó haberle dado falsas esperanzas, haciendo que ella creyera que tenían un vínculo más profundo, lo cual interpretó como una forma de seducción sin intención real de compromiso.

El Valor de la Verdad de Renato Rossini (Panamericana TV)

La respuesta de Shirley Cherres: “No tenía para comprar un caramelo”

Shirley Cherres, visiblemente afectada por las palabras de Rossini, aclaró que nunca tuvo intenciones de quedarse en el pequeño departamento que él le había mostrado en esa época, porque consideraba que las condiciones eran deplorables.

Según la modelo, cuando Renato Rossini firmó contrato para la grabación de su reality show ’Legalmente Rubia’, le prometió que vivía en una “súper casa”. Sin embargo, al llegar a Miami, la realidad fue completamente distinta.

Cherres recordó que se alojaron en el lujoso Hotel Intercontinental, mientras que la casa de Rossini, en la que él compartía con su hermano, no era ni de cerca lo que le había sido prometido. “Era un lugar pequeño, rústico, donde él y su hermano arreglaban motos”, comentó para el diario Trome.

La exporrista también mencionó que la casa no estaba ni cerca de lo que Rossini había mostrado en su contrato, y la situación empeoró cuando descubrió que el actor no tenía dinero ni siquiera para comprarse ‘un caramelo’. “No tenía ni para comprar un caramelo”, remarcó la modelo, dejando claro que su interés en quedarse allí era nulo, dado lo desmejorado del lugar y las precarias condiciones.

Magaly Medina se burla de Renato Rossini y si cree que Cherres se ‘entusiasmó’

Ante ello, Magaly Medina no tardó en reaccionar ante las declaraciones de Shirley Cherres, lanzando una crítica irónica a las palabras de Renato Rossini. “Oye, Renato Rossini, eso le pasa por hablar de Shirley Cherres”, expresó la conductora con su característico tono burlón, añadiendo que Cherres jamás habría considerado quedarse en la casa del actor debido a las malas condiciones.

Además, Magaly subrayó que, en ese entonces, Rossini era considerado uno de los actores más guapos del medio, lo que pudo haber hecho que Cherres se sintiera atraída en un primer momento, a pesar de las condiciones de su hogar. “Yo sí creo que la Cherres se entusiasmó un poquillo. No le hubiera interesado que no tuviera ni para un caramelo”, comentó Magaly, insinuando que la atracción por Rossini fue más física en un principio.

<b>La comparación con la fábula de esopo</b>

En tono humorístico, Magaly Medina también utilizó una famosa fábula de Esopo para hacer alusión a la situación. “Eso dijo la zorra cuando no pudo alcanzar las uvas”, citó, refiriéndose al dicho popular para ilustrar cómo, en su opinión, si Shirley Cherres no estaba interesada en Rossini después de las dificultades, era por no haber podido “alcanzar” lo que quería.

“Es una fábula de Esopo, porsi acaso, no estoy insultando a nadie”, aclaró, haciendo referencia a la popular historia que habla de alguien que justifica su fracaso diciendo que no deseaba lo que no pudo alcanzar.

