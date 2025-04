Dalia Durán aclara que su rectificación no es por la agresión física sufrida a manos de John Kelvin: “Es por violencia familiar”

Dalia Durán aclara que su rectificación no es por la agresión física sufrida a manos de John Kelvin. Panamericana Tv - El Valor de la Verdad'

El domingo 13 de abril, Dalia Durán fue la invitada especial en el programa ‘El Valor de la Verdad’ conducido por Beto Ortiz. En su participación, Durán compartió detalles estremecedores sobre los episodios de violencia que vivió junto a John Kelvin, el padre de sus cuatro hijos, durante su relación.

La conversación no solo abarcó su sufrimiento, sino también la reciente controversia relacionada con un acuerdo civil que firmó con el cumbiambero.

El acuerdo civil y la denuncia por violencia psicológica

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Beto Ortiz le consultó sobre el acuerdo civil que firmó con John Kelvin, en el cual desistió de la reparación civil por la denuncia de violencia psicológica y familiar que le había interpuesto a su ex pareja.

Ante la pregunta, Durán aclaró que este documento no dejaba atrás su denuncia principal por violencia física y sexual ocurrida en julio del 2021. Según explicó, el acuerdo hacía referencia a la denuncia más reciente por violencia psicológica, y no a la denuncia original que fue judicializada.

Dalia, visiblemente afectada, explicó: “Es un tema judicializado, desistiendo de la reparación civil que le ha interpuesto el juez por violencia familiar en agravio mío y de mis hijos. No estamos hablando de 2021, estamos hablando de otro caso. Mucha gente se confunde y no lo entienden”.

Dalia y su agotamiento por el largo proceso judicial

La esposa de John Kelvin continuó explicando que el juez había impuesto una reparación civil que ascendía a entre 60 mil y 70 mil soles. Sin embargo, Dalia confesó estar agotada por el proceso judicial y las audiencias interminables. Fue en este contexto que tomó la decisión de desistir de la reparación civil.

“Yo dije que estoy cansada de las audiencias y me desisto de todo esto”, expresó. A pesar de su decisión, aclaró que el veredicto final lo tenía el juez y que ella no tenía la última palabra.

En respuesta, Beto Ortiz le cuestionó: “¿No estás siendo muy bondadosa?”. A lo que Dalia Durán respondió con firmeza: “No sé Beto, yo solamente quiero tranquilidad”. Fue claro en su mensaje: lo que buscaba ahora era paz, tras años de sufrimiento y enfrentamientos legales.

El maltrato psicológico y la denuncia de 2023

La denuncia más reciente que Dalia Durán interpuso contra John Kelvin fue por violencia psicológica. Según relató, en febrero de 2023, el cumbiambero incumplió el orden de alejamiento que pesaba sobre él, y se presentó en la casa de la madre de sus hijos para intentar ver al mayor de ellos. Durán, que se encontraba de compras, regresó a su hogar y presenció una situación de maltrato verbal en frente de sus hijos.

“Yo venía con mis gemelitas de hacer el mercado. Sí, estaban las bebés presentes y estaba mi hijo mayor, que bajó, también presente. Fue porque mi hijo mayor no quiso ir con su papá. Todo se suscitó por eso”, narró la víctima en una entrevista con “América Hoy”.

Este episodio fue clave en la denuncia que presentó Dalia ante las autoridades, alegando que el comportamiento de John Kelvin había sido violento y violatorio del orden judicial que él debía cumplir. La denuncia lleva más de dos años en proceso judicial, y se encuentra actualmente a puertas de una sentencia definitiva. Sin embargo, Durán dejó claro que el acuerdo civil que firmó con su ex pareja no tiene validez en este caso.

En su intervención en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ el pasado 10 de abril, Dalia Durán reiteró su postura sobre la denuncia de 2021, diciendo que no se le olvidará nunca lo sucedido. “Eso lo tengo clarísimo, fue mi agresor, no se me va a borrar jamás de la mente”, sentenció con firmeza.

Así, Dalia Durán dejó claro que el acuerdo firmado con John Kelvin no invalida las denuncias previas ni cambia la gravedad de los abusos sufridos durante su relación. Su testimonio resalta la importancia de seguir adelante en la búsqueda de justicia, a pesar de los obstáculos y el desgaste emocional que implica enfrentar la violencia de género.

