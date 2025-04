Olenka Mejía muestra las nuevas amenazas que ha recibido por sus confesiones sobre Piero Quispe

Olenka Mejía denuncia que viene recibiendo nuevas amenazas. | Instagram.

Olenka Mejía vuelve a estar en el ojo público, esta vez por una denuncia alarmante que involucra al futbolista Piero Quispe. La influencer, quien confirmó recientemente en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que mantuvo un romance con el jugador durante el año 2022, ha hecho públicas una serie de amenazas que, según relató, comenzaron a recibir tanto ella como su familia tras exponer dicha relación.

El viernes 4 de abril, la exbailarina recurrió a sus redes sociales para compartir mensajes inquietantes que recibió de un número desconocido. La cuenta, registrada bajo el nombre ‘Rey del hackeo a haters’, le envió una imagen efímera en la que aparecía un certificado de inscripción del RENIEC con su fotografía, firma y datos personales. Lo que más preocupó a Mejía fue el texto que acompañaba el mensaje: “Me están pagando para hackearte todo, eres la de Quispe, ¿no?”.

Consternada, Olenka Mejía escribió en sus historias: “¿Quién creen que está detrás de esto? ¿Leen lo mismo que yo?”, dejando entrever que sospecha directamente del entorno de Piero Quispe. La publicación generó una gran repercusión en redes sociales, donde sus seguidores mostraron preocupación por la seguridad de la influencer.

Olenka Mejía revela que mantuvo una relación con Piero Quispe antes del ampay. IG

Horas antes de compartir el mensaje amenazante, la influencer publicó un comunicado oficial explicando la gravedad de la situación que está atravesando. En el texto aseguró que, desde que salió a la luz su relación pasada con el futbolista, ha sido víctima de hostigamiento. “Me vienen llamando de distintos números de los cuales me amenazan a mí y a mi familia”, explicó.

Olenka Mejía también reveló que, ante el temor de que algo pueda ocurrirle a ella o a sus seres queridos, tomó la difícil decisión de contratar seguridad privada. “Me he visto en la obligación de contratar agentes de seguridad que están conmigo y mi familia 24/7″, escribió. Asimismo, confirmó que el mismo día de la publicación del comunicado sufrió un hackeo en su línea telefónica, lo que refuerza su preocupación por el nivel de exposición al que se encuentra sometida.

Pero lo que más llamó la atención fue la acusación directa que hizo hacia el futbolista. En su mensaje, Olenka no dudó en responsabilizar a Piero Quispe de cualquier cosa que le pueda pasar. “Quiero recalcar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el Señor Piero Aldair Quispe Córdova. ¡No te tengo miedo, no me quedaré callada, no lograrás asustarme y menos amedrentarme!”, sentenció con firmeza.

Olenka Mejía envía comunicado.

¿Cómo inició la relación de Olenka Mejía con Piero Quispe?

Según relató Olenka Mejía en el programa de Magaly Medina, su vínculo con Piero Quispe se inició en abril de 2022, cuando el futbolista comenzó a interactuar con ella a través de redes sociales, respondiendo sus historias con emoticones. La modelo aclaró que en ese momento estaba completamente soltera y que no tenía nada que ocultar, ya que incluso las familias de ambos estaban al tanto de su relación. Fue un amigo en común, también jugador de la selección nacional, quien los presentó formalmente en una reunión meses después, lo que marcó el inicio de una relación más cercana entre ellos.

La relación, sin embargo, fue breve y terminó en noviembre del mismo año. Olenka señaló que los motivos del distanciamiento fueron las constantes mentiras por parte del futbolista. Reveló que Quispe solía inventar excusas para ocultar sus salidas, asegurando que iría a jugar videojuegos con un compañero de Universitario, cuando en realidad participaba en reuniones privadas. Esta falta de sinceridad hizo que la confianza se quebrara y que finalmente la relación no prosperara.