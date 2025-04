Magaly Medina aclara que ampay entre Olenka Mejía y Piero Quispe no fue sembrado: “Nadie le forzó a serle infiel a su esposa”

Magaly Medina aclara que ampay de Piero Quispe con Olenka Mejía no fue sembrado.

Magaly Medina lo hizo otra vez. En una nueva edición de Magaly TV la firme, la conductora removió al todo el ambiente futbolístico y del espectáculo al emitir un ampay de Piero Quispe con Olenka Mejía. La pareja fue captada encontrándose en un hotel.

Pese al impacto de esta presunta infidelidad, muchos han optado por señalar Olenka Mejía, indicando que sembró al futbolista, quien tiene una relación con Cielo Berríos, madre de su hija.

En conversación con Infobae Perú, la conductora de TV asegura que estos señalamientos contra la protagonista del ampay son producto de personas machistas, tratando de justificar accionar del deportista.

“Yo creo que nadie lo siembran. En un país machista siempre se justifica la infidelidad. La mujer es la que tiene la culpa, no es así. En la conversación (el audio), él es quien propone verse, es él quien le da el hotel donde se va a quedar, es él quien le dice te espero en el cuarto. Que ella haya filtrado los audios o no los haya filtrado, eso es problema de ella, pero eso no justifica la infidelidad”, indicó Magaly Medina.

La conductora pidió al público que se centre en la infidelidad, más no en si Olenka sembró o no a Piero Quispe, cosa que tampoco es cierta, aseguró. “Tú (Quispe) fuiste el que cerebralmente, sabiendo que eras casado, le faltaste el respeto a tu familia. Acá no hay sembrado. La mujer te puede proponer, te puede insinuar, te puede coquetear, pero eres tú el que decide. Es tu opción el ser infiel. Nadie te fuerza con una pistola a serle infiel a tu esposa. Nadie. Entonces hay que partir desde ese punto de vista”, señaló.

“No justifiquemos ni normalicemos la infidelidad. Y los infieles a veces se encuentran con este tipo de mujeres que tienen la misma escala de valores que ellos”, agregó.

Magaly Medina recordó, en la entrevista, que Olenka Mejía denunció en la comisaría amenazas de Piero Quispe en la comisaría, y lo señaló como su expareja, dando fe que existía una relación entre ellos y no fue producto de un solo día.

Olenka Mejía no envió el dato a la producción

Consultada por si fue Olenka Mejía quien les pasó el dato de su encuentro, Magaly Medina fue bastante firme al decir que no fue así. Asimismo, procedió a contar cómo tuvieron las pistas de este encuentro con Piero Quispe.

“Al chismefono llegó imágenes de Olenka en la recepción, en el restaurant e incluso unas fotos de ella entrando a un cuarto, pero esas nosotros no la hemos puesto porque son imágenes más íntimas, no se pueden mostrar. Seguramente, de algún trabajador de ahí del hotel que siempre pasa”, relató la periodista.

“Cuando tuvimos esas imágenes, mandamos un equipo y ahí es que captamos a Piero Quispe entrando al hotel. Lo captamos porque sabíamos la hora de la llegada de su vuelo. Cuando él la niega, es ahí que nosotros mandamos a entrevistar a Olenka para preguntarle directamente y ella dice que sí, que sí se han visto, pero era para que él le diera un encargo. Cosa que nadie le va a creer”, agregó.

