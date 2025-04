Expareja de Paul Michel envía advertencia a Pamela López luego de acusar al cantante de agresivo

Expareja de Paul Michael lo acusa de agresivo y advierte a Pamela López. | Amor y Fuego.

Pamela López, quien recientemente ha sido vinculada sentimentalmente con Paul Michael, exintegrante de Combinación de la Habana, enfrenta nuevas advertencias sobre su relación. En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Kiara Montero, expareja del cantante, reveló preocupantes detalles sobre su comportamiento y sugirió que la empresaria debería estar alerta.

Durante la entrevista, Montero, de 21 años, contó que su relación con Paul Michael se extendió desde finales de 2024 hasta febrero de este año. Sin embargo, lo acusó de haber sido agresivo en varias ocasiones y relató un episodio específico en el que él le hizo una fuerte escena de celos mientras estaban en una casa de campo. “Me preguntó con quién estaba en el baño, luego se metió a un cuarto y se desnudó delante de una chica. Me dijeron que no pasó nada porque la chica era conocida mía, pero ella se hartó y se fue”, relató.

La joven también aseguró que, en una de sus discusiones, el cantante le rompió el celular y que, además, le fue infiel. “Me quitó el teléfono y lo rompió. El que tengo ahora es otro. Me sacó la vuelta dos veces: la primera no está comprobada y la segunda fue con la prima de Percy, un amigo de él”, afirmó. Ante estas experiencias, Montero envió una advertencia a Pamela López: “Que se cuide mucho porque ella ha pasado por muchas cosas, y volverlas a vivir no es recomendable. En mi caso, no lo haría”.

Otro detalle que llamó la atención fue que Montero mostró conversaciones en las que Paul Michael la llamaba “Mi princesita”, el mismo apelativo que ahora usa públicamente con Pamela López. “Sí, incluso me decía ‘Mi princesita’, como ahora le dice a la señora Pamela López”, comentó, dejando entrever que el cantante repite ciertos patrones en sus relaciones.

Finalmente, la expareja del salsero reveló que él la presentó ante su orquesta como su novia, algo que la sorprendió, ya que aún no habían formalizado su relación. Además, insinuó que el cantante busca ganar notoriedad en el mundo del espectáculo. “Hemos compartido varios momentos juntos. La orquesta me conocía como su novia porque él me presentó, y yo me sorprendí porque ni siquiera me había pedido estar”, concluyó.

Paul Michel anuncia su salida de Combinación de la Habana

Luego de sus salidas y coqueteos con Pamela López, el cantante Paul Michael sorprendió al anunciar su renuncia a la orquesta salsera Combinación de La Habana. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, confirmó que dejará la agrupación tras haber conseguido su puesto mediante un casting. Sin embargo, evitó revelar los motivos exactos detrás de su decisión, lo que ha generado diversas especulaciones.

“Es un honor dirigirme a todos ustedes para expresar mi sincero agradecimiento por el apoyo brindado durante mi tiempo con la orquesta. A partir de hoy, he decidido tomar un nuevo camino y, por ello, ya no formo parte de la orquesta”, escribió el cantante en su mensaje. También destacó que la decisión no fue sencilla, pero se mostró agradecido por los momentos compartidos con sus compañeros y seguidores.

Lo que más ha llamado la atención es que Paul Michael aún no tiene un nuevo proyecto confirmado tras su salida. En su comunicado, mencionó que mantiene abierta la posibilidad de nuevas oportunidades en la música y en el ámbito emprendedor. “Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera artística”, agregó, dejando en el aire la incógnita sobre su futuro profesional.

Paul Michel anunció su salida de la agrupación Combinación de la Habana.