Pamela Franco se pronunció sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela López: “Hay problemas”

Pamela Franco habla de la relación de Pamela López y Christian Cueva | América

Pamela Franco, cantante de cumbia y actual pareja del futbolista Christian Cueva, sorprendió a los televidentes en su reciente aparición en el programa ‘Más Espectáculos’, donde promocionó su nueva música. Como era de esperarse, la artista fue consultada sobre la relación entre el deportista y Pamela López, con quien aún se encuentra casado legalmente.

La relación entre ambos ha sido mediática y compleja, especialmente debido a las denuncias de violencia familiar y la participación de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’. En este programa, la animadora de eventos detalló las infidelidades de Christian Cueva y otros episodios conflictivos de su relación, que ya lleva más de 10 años.

Por esa razón, la conductora Jazmín Pinedo, sin rodeos, le preguntó a Pamela Franco cómo iba la relación entre Christian Cueva y Pamela López, considerando los últimos acontecimientos. “Algo debes escuchar, algo debes mirar”, comentó la figura de América TV, generando un momento de tensión en la entrevista.

Después de 13 años como pareja, Christian Cueva y Pamela López terminaron su romance en malos términos.

Pamela Franco, siempre sincera, respondió de manera reflexiva, reconociendo los problemas existentes en la relación de Christian Cueva y Pamela López, aunque destacó que mantiene su distancia para evitar involucrarse en conflictos ajenos. “Hay problemas, definitivamente. Y esto no es un secreto, creo yo, para nadie”, expresó.

“Yo soy mamá, soy separada. A lo largo, pasará el tiempo y me imagino que, por el bien de los niños, van a tener que dejar de lado los sentimientos negativos. Al final, lo que más importan son ellos (sus hijos)”, agregó la cantante de cumbia, subrayando su esperanza de que, en el futuro, la pareja converse y resuelva sus conflictos por el bienestar de los tres hijos que tienen en común.

La cantante Pamela Franco se pronuncia sobre los problemas entre Christian Cueva y Pamela López | Captura América TV

Pamela Franco niega que Christian Cueva sea alcohólico

En su reciente entrevista con Jazmín Pinedo, Pamela Franco compartió su perspectiva sobre las acusaciones de alcoholismo que han rodeado a Christian Cueva. A pesar de las revelaciones de Pamela López, quien aseguró que el futbolista tenía graves problemas con el alcohol, llegando a beber durante varios días consecutivos cada vez que viajaba a Trujillo, la cumbiambera no considera que su pareja sea una persona alcohólica.

“Él es un deportista, yo no veo a una persona alcohólica, yo hablo de lo que he visto porque luego la gente dice que estoy metiendo las manos al fuego. Yo estoy hablando de lo que he vivido, mi experiencia con él. Yo por más amor que sienta, si yo viera que tenga al lado a una persona adicta al alcohol o droga, no podría estar con él no solamente por mi hija, sino por mí. Yo no considero que él sea una persona alcohólica”, señaló.

Desde su perspectiva, Pamela Franco considera que Christian Cueva no es una persona alcohólica.

Su opinión sobre el físico de Cueva

Pamela Franco, cantante de cumbia y actual pareja de Christian Cueva, fue invitada recientemente al podcast Ouke, donde compartió detalles sobre su relación con el futbolista. Durante la entrevista, la cantante fue consultada sobre el papel del aspecto físico en una relación amorosa, una pregunta que respondió con total sinceridad.

Aunque el aspecto físico tiene su importancia, Pamela Franco dejó claro que no fue un factor determinante al comenzar su relación con Cueva. Para ella, lo más relevante es la química entre dos personas, algo que considera esencial tanto en una relación sentimental como en una amistad. “La verdad que sí (no me fijo en el físico). Cuando uno conoce a una persona, no le ves el corazón porque cardióloga no soy. A mí me gusta mucho el tema de la química, incluso para una amistad”, afirmó con franqueza.

Pamela Franco se sincera sobre la apariencia de Christian Cueva y cuánto importa en su relación.

En cuanto a su relación con Cueva, la cantante destacó la conexión que ambos tienen, no solo a nivel emocional, sino también por sus raíces familiares. “Nos conectamos muy bien. Además, tenemos muchas cosas en común, ambos venimos desde abajo”, explicó, señalando cómo sus familias se conocen desde hace mucho tiempo. Pamela Franco también subrayó que el sentido del humor de Cueva es algo que la atrae, ya que a las mujeres les gusta que las hagan reír.