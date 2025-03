Madre de Alexandra Díaz se quiebra: “Quiero que esto frene, que la justicia siga su curso, pero que este señor no se burle”

Alexandra Díaz firmó un documento notarial donde se retracta de su acusación contra Roberto Guizasola (Magaly TV La Firme)

La reciente noticia sobre la retractación de Alexandra Díaz, quien había acusado a Roberto Guizasola de amenazas y agresiones, ha generado una ola de reacciones, no solo en el ámbito público, sino también en el círculo familiar de la influencer. Durante una emotiva entrevista en Magaly TV La Firme, la madre de Alexandra Díaz expresó su profundo dolor por la decisión de su hija de retractarse de las acusaciones y firmar un documento en el que niega los hechos que había denunciado previamente.

Con la voz quebrada y claramente afectada por la situación, la madre de la joven influencer manifestó que su hija no actuó por voluntad propia, sino que fue influenciada por terceros. “Quiero que esto frene, que la justicia siga su curso, pero que este señor no se burle de mi hija. No quiero que ella pase por todo esto en vano”, comentó entre lágrimas. Además, dejó claro que no comprende cómo, a pesar de haber brindado su apoyo a su hija en todo momento, la situación parece haber tomado un rumbo inesperado, impulsado por una presión emocional que no favorece a su hija.

El peso de la influencia externa

Según la madre de Alexandra, Roberto Guizasola, conocido por su cercanía con figuras como Jefferson Farfán, habría utilizado su poder para influir en la decisión de su hija. “Los Guizasola y los Farfán siempre se rodean de abogados bastante persuasivos, por lo que puedo notar… Esto me quita la voluntad de ayudar a tantas personas que quieren salir de una situación y están bajo el poder de un hombre”, mencionó Magaly Medina durante la entrevista, apuntando a lo que considera una manipulación del entorno de Guizasola hacia Alexandra.

La madre de Alexandra Díaz pidió públicamente que la justicia continuara su curso y que Guizasola no se burle de su hija. (Magaly TV La Firme)

De acuerdo con los comentarios de la madre de Alexandra, en el proceso de retractación, supuestos intermediarios de Guizasola habrían jugado un papel crucial. La madre relató cómo estos individuos, quienes se presentaban como neutrales, en realidad habrían presionado emocionalmente a su hija para que cambiara su versión de los hechos. Según las declaraciones, Alexandra Díaz fue persuadida con argumentos como “él tiene sentimientos por ti” y “él también tiene pruebas que podrían dañar aún más la situación”. Estas palabras, aparentemente dirigidas a suavizar el conflicto, habrían sido suficientes para influir en una persona emocionalmente vulnerable, como lo estaba Alexandra en ese momento.

La versión oficial y la postura de la familia

A pesar de la retractación de su hija, la familia de Alexandra Díaz mantiene su postura de que la situación de agresión y amenazas fue real. La madre incluso hizo hincapié en que Alexandra fue apoyada desde el principio por sus padres, quienes la acompañaron a la comisaría cuando las acusaciones fueron presentadas. “Nosotros estábamos a su lado en todo momento, queríamos que la justicia tomara su curso. No entendemos cómo ha llegado a esto”, señaló la madre de la influencer, visiblemente afectada.

A través de este relato, la madre de Alexandra también dejó entrever una crítica hacia la forma en que Guizasola y su entorno han manejado la situación, sugiriendo que la presión psicológica sobre su hija pudo haber sido un factor determinante en la retractación. “Es muy triste ver que alguien tan cercano a nuestra familia pueda hacer esto, sobre todo cuando no hay pruebas concretas para desmentir las acusaciones iniciales”, expresó con pesar.

Roberto Guizasola anunció que iniciará acciones legales contra Alexandra Díaz tras las denuncias difundidas en televisión (Magaly TV La Firme)

Roberto Guizasola responde

Por su parte, Roberto Guizasola ha desmentido todas las acusaciones de Alexandra Díaz, afirmando que las denuncias carecen de fundamento y que las acciones legales emprendidas en su contra son parte de una campaña de difamación. A través de sus redes sociales, el exfutbolista ofreció disculpas públicas a su esposa e hijos, y dejó claro que tomará medidas legales contra Díaz y su entorno.

En su defensa, Guizasola negó cualquier tipo de abuso o violencia hacia Alexandra y se mostró firme en que las denuncias realizadas por la influencer eran falsas. Según el exjugador, “las acusaciones no tienen sustento ni pruebas, y constituyen ilícitos penales”.

Un proceso judicial incierto

La situación sigue siendo incierta, ya que la retractación de Alexandra Díaz ha dejado abiertas muchas interrogantes sobre la veracidad de los hechos y la posible influencia de Guizasola y su círculo cercano en el desenlace de esta historia. La madre de la influencer dejó claro que espera que la justicia siga su curso, pero advirtió que no permitirá que su hija sea manipulada ni que se burle de ella.

“Lo único que quiero es que se haga justicia. Alexandra no merece pasar por esto, y quiero que las personas que están manipulando esta situación, como él (Guizasola), paguen por lo que han hecho”, finalizó la madre, entre lágrimas.

La pregunta sigue en pie

A medida que se desarrollan los eventos, la familia de Alexandra Díaz parece estar en una lucha contra la influencia externa y el poder de figuras públicas. La incertidumbre sobre la veracidad de las denuncias y la presión a la que la joven fue sometida en su momento emocionalmente vulnerable dejan abierta la pregunta: ¿fue la retractación de Alexandra Díaz un acto libre o una decisión influenciada por terceros? La respuesta podría determinar el futuro de este caso y el destino de todas las partes involucradas.