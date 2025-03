Elecciones 2026: el padrón electoral cerrará el 12 de octubre, asegúrate de tener tu DNI al día

Fuente: Canal N

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Velarde, informó este sábado que la fecha de cierre del padrón electoral para las elecciones generales de 2026 ya no será el 12 de abril, sino el 12 de octubre de este año, es decir, 180 días antes del proceso electoral.

Este cambio, que “contribuirá a la conformación de un padrón electoral más depurado y preciso″, obedece a la reciente promulgación de una ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley Orgánica del RENIEC, con lo cual los ciudadanos tendrán más tiempo para actualizar sus datos y documentos de identidad.

“Sigamos depurando el padrón. El padrón lo hacemos todos, vengan al RENIEC a hacer su trámite del DNI para tener datos actualizados antes de las elecciones. Es importante actualizarlo porque toda la información del ciudadano es la que se le va a colocar y lo va a identificar como votante”, destacó Velarde en una entrevista con Canal N.

Debes haber finalizado una carrera técnica o universitaria para postular a la Reniec. Foto: El Peruano

“Cuando el 12 de octubre se cierra el padrón electoral, va a estar la foto de todos los peruanos que votamos, más de 27 millones 400 mil peruanos, y cuando vaya a votar el miembro de mesa debe reconocerlo, ver que su fotografía es efectivamente la que corresponde a su rostro y los datos que usted tiene en el domicilio sean los que correspondan”, agregó.

Velarde también subrayó la importancia de que los ciudadanos mayores de 18 años actualicen sus datos, especialmente aquellos que conviven con personas menores de edad, ya que estos también votarán por autoridades locales.

Defunciones

Resaltó, de igual modo, que la nueva normativa incluye un cambio significativo en el registro de defunciones y la posibilidad de incorporar observaciones en el registro electoral, tales como la falta de actualización de datos o fotos por parte de los ciudadanos.

En este sentido, la funcionaria indicó que hasta el momento se han identificado 7,259 personas fallecidas que aún no han sido inscritas en el RENIEC ni en los registros civiles municipales, lo que hace que sigan apareciendo en el padrón electoral. Por ello, advirtió que los deudos tienen un plazo máximo de 30 días para hacerlo; de lo contrario, el organismo procederá a realizar la inscripción de oficio.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde. (Foto: Reniec)

“Si lamentablemente no lo hacen inmediatamente, a los 30 días el RENIEC va a solicitarle al Ministerio de Salud todos los certificados médicos de defunción. Si no lo hacen, el RENIEC lo va a hacer de oficio para depurar el padrón electoral. Los muertos no votan, lo que ocurre es que hay familiares que no los inscriben. La lista de fallecidos está en la página oficial”, explicó.

Hasta marzo de este año, de acuerdo con el segundo simulacro del cierre del padrón para los comicios de 2026, el organismo identificó 107,165 electores siguen sin renovar su DNI de menor de edad, tanto en territorio nacional como en el extranjero, así como 1,821,962 votantes con el DNI vencido, tanto en el país como en el extranjero.

Las elecciones del próximo año se celebrarán el domingo 12 de abril, con el objetivo de elegir al presidente, a los vicepresidentes y a los representantes ante el Congreso y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Hasta la fecha, 42 partidos políticos tienen inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y están habilitados para participar en estos comicios.