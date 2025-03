Exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, abandonó carceleta y simpatizantes celebran liberación: audiencia fue reprogramada

Vacado alcalde Arturo Fernández abandonó carceleta y audiencia fue reprogramada. (Foto: Agencia Andina)

El exalcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, quien estuvo en la clandestinidad durante siete meses, abandonó la carceleta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad la tarde de hoy, miércoles 19 de marzo. El vacado burgomaestre fue recibido por un gran número de personas que celebraron la reprogramación de su audiencia.

La causa que ha mantenido a Arturo Fernández en el centro de una disputa legal es una querella por difamación interpuesta por Ricardo Morales, conservador del patrimonio histórico Huacas de Moche. El exalcalde fue declarado como reo contumaz en agosto de 2024, luego de evadir sistemáticamente las convocatorias judiciales, lo que generó una prolongada incertidumbre sobre su situación. Durante este tiempo, la justicia había emitido una orden de detención contra él, que fue suspendida con su liberación.

El Poder Judicial reprogramó la audiencia que estaba pendiente en relación con los cargos por difamación. Las nuevas fechas fueron anunciadas recientemente, lo que permitió la liberación de Fernández, quien ya no tiene ninguna orden de detención vigente en su contra. No obstante, este caso sigue en curso, y la sentencia sobre las acusaciones aún no ha sido dictada.

Liberación y celebración de los simpatizantes

La salida de Arturo Fernández de la carceleta fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. A su llegada a las afueras de la Corte Superior de Justicia, un grupo de simpatizantes lo esperaban, celebrando lo que ellos interpretaron como una victoria, resaltando que la justicia había prevalecido. Para los simpatizantes, la liberación del exalcalde es un acto de reivindicación frente a las acusaciones que le han sido impuestas.

Fernández, con un megáfono en mano, se dirigió a sus seguidores, expresando su agradecimiento por el apoyo recibido durante este proceso judicial. Los manifestantes, en su mayoría, aplaudieron el regreso del exburgomaestre a la libertad, confiando en su inocencia y en el avance de su caso.

En el momento de su liberación, Arturo Fernández aprovechó para hacer una disculpa pública. Con tono solemne, pidió perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas por sus actos y declaraciones. Sin embargo, destacó que este acto de disculpas no era por su bien personal, sino por lo que consideraba la defensa de su pueblo. “Quiero decirles a todos ustedes que dejemos a un lado los odios, los rencores, porque todos somos hijos de Dios. Somos nosotros los que tenemos que darles un buen ejemplo a nuestros hijos”, manifestó.

Críticas a la gestión actual

Aunque en un primer momento su intervención fue recibida con apoyo, Fernández no dudó en aprovechar su comparecencia pública para cuestionar la situación política y social de la ciudad. En particular, criticó duramente a las autoridades actuales por el manejo de la inseguridad en Trujillo.

En sus declaraciones, se refirió a la violencia y la delincuencia como problemas persistentes en la región, argumentando que las políticas implementadas no eran efectivas para garantizar la seguridad de la población. Asimismo, no escatimó en señalar que la corrupción es uno de los problemas más graves que afecta a Perú.

Exalcalde fue vacado

La situación de Arturo Fernández no solo se ha visto marcada por sus conflictos judiciales, sino también por su vacancia como alcalde de Trujillo. En noviembre de 2024, la Sala del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó su destitución debido a una sentencia ejecutoriada por delito doloso.

La condena se relaciona con una denuncia por difamación contra la teniente de la Policía Nacional, Nataly Rojas, a quien Fernández acusó públicamente de no desempeñar correctamente su trabajo, acusándola de “calentar asiento” en la comisaría. Esta sentencia fue dictada en junio de 2023, lo que llevó a la vacancia de Fernández antes de su proceso judicial por el caso de difamación contra Ricardo Morales.