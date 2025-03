Arequipa: Denuncian a Municipalidad de Yanahuara por abandono y muerte de 500 árboles

ONG ambientalista denuncia falta de riego y atención por parte de la municipalidad que provocó la muerte de 500 árboles. Composición / Foto referencial: Infobae Perú

La Asociación Patrulla Ecológica ha denunciado a la Municipalidad de Yanahuara, en Arequipa, por no cumplir con el cuidado y mantenimiento de 500 árboles plantados en 2023 como parte de un convenio interinstitucional. Según la denuncia, la falta de riego y atención por parte de la municipalidad provocó la muerte de los árboles en el complejo de Magnopata, ubicado en la jurisdicción de dicho municipio.

El acuerdo, firmado en octubre de 2023 bajo el Acuerdo Municipal 32-2023-MDY, estipulaba que la ONG financiaría la plantación de especies nativas como el molle serrano, álamo y jacarandá, mientras que la municipalidad se encargaría del riego y mantenimiento posterior. George Enrique Hidalgo Pocco, representante de la Asociación, explicó que la muerte de los árboles fue evidente a principios de 2024, durante una inspección en la que notaron que las plantas ya no se encontraban en buen estado.

“El convenio se trataba de que nosotros buscábamos financiamiento para los 500 árboles y ellos solo de un control posterior para que sean regados y demás cosas. El tiempo pasó, y al ser un terreno privado no podíamos ver cómo estaban las plantas hasta que tuvimos la forma de ver de manera lejana y nos dimos con la sorpresa que los árboles habían muerto”, comentó Hidalgo Pocco en una entrevista con Perú21.

Alcalde de Yanahuara responde: “La denuncia tiene una motivación política″

Alcalde de Yanahuara responde a ONG que denuncia muerte de 500 árboles. Video: Último Minuto Arequipa

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, señaló que la denuncia sobre la muerte de 500 árboles en el complejo deportivo Magnopata tiene intenciones políticas. En entrevista con Último Minuto Arequipa, Bolliger afirmó: “La persona que hace la denuncia de la ONG fue un trabajador que, dicho sea de paso, no reunía los requisitos formales para trabajar aquí en la Municipalidad. Es un personaje político, es una persona joven pero que ha sido regidor en Sachaca y ha sido trabajador aquí y pertenece a otra agrupación política.” Añadió: “El joven lo que hace con esto es campaña política porque es un político, seguramente ya está en época preelectoral y quiere un poco de pantalla”.

Asimismo, Bolliger desmintió la afirmación de la ONG sobre el número de árboles plantados. “Me dijeron que habían traído 500 árboles. Mentira, lo que trajeron fueron menos de 150 árboles. Eso es falso”, expresó el alcalde, quien agregó que los árboles no fueron sembrados en un lugar adecuado, con poca presencia de agua natural. “Se sembraron en un lugar que no era pertinente”, afirmó, pasándole la responsabilidad a los funcionarios del área de parques y jardines de la municipalidad: “¿Por qué se sembraron ahí? No tengo la menor idea”.

Acusación sustentada con pruebas

Jacarandá, una de las especies de árboles que fueron descuidados en Yanahuara. Foto referencial: REUTERS/Raquel Cunha

En respuesta a las declaraciones del alcalde, la Asociación Patrulla Ecológica ha presentado pruebas documentales que demuestran la plantación de 500 árboles, además de que la propia municipalidad publicó en octubre de 2023 que se había sembrado dicha cantidad. La denuncia ha generado una fuerte reacción en la comunidad ambientalista, que exige a la municipalidad una compensación por el daño ecológico causado. En un intento por remediar la situación, la ONG propuso que la municipalidad realizara una nueva plantación de árboles en un espacio público, con la condición de que la propia organización se encargara del cuidado, pero la propuesta fue rechazada.

Según Hidalgo Pocco, el costo de la plantación fue de aproximadamente S/5,000, pero subrayó que la mayor preocupación es la muerte de los árboles nativos, que tenían un alto valor ecológico.

A pesar de haber solicitado una reunión con el alcalde de Yanahuara, Sergio Javier Bolliger Marroquín, para abordar la situación, la autoridad edil negó que la municipalidad tuviera responsabilidad en el hecho. Según el alcalde, lo sucedido fue un “solo descuido” y responsabilizó a la ONG, alegando que el número de árboles plantados no había sido de 500, sino menos de 150. Bolliger también indicó que los árboles fueron sembrados en un lugar donde “no era necesario” y sin planificación adecuada.