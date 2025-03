Pamela López recuerda la vez que vio a Christian Cueva con Melissa Klug y la explicación que le dio

Después de haber sido protagonista de El Valor de la Verdad, Pamela López, expareja de Christian Cueva, estuvo como invitada en el programa “La noche habla”, conducido por Tilsa Lozano, Laura Spoya y el tiktoker Ric La Torre.

En este espacio de Panamericana TV, Pamela López reveló un detalle inesperado sobre su relación con el futbolista y su primer encuentro con Melissa Klug. En la conversación, la trujillana narró cómo fue la primera vez que vio al padre de sus hijos y la influencer juntos, un hecho que ocurrió en 2019 y que aún le genera muchas especulaciones.

Según contó Pamela López, la ocasión ocurrió en un cumpleaños de un seleccionado peruano, al que ambos, Christian Cueva y ella, fueron invitados. En ese entonces, López estaba embarazada, y aunque la reunión era tranquila, el hecho que relató ha marcado un antes y un después para ella.

Pamela recordó que cuando llegó al evento, vio a Melissa Klug y la reconoció de inmediato, ya que la empresaria y figura mediática aparecía constantemente en la televisión. “Recuerdo que ella pasa de frente y la quedé mirando porque ella salía en la tele”, dijo Pamela sobre ese primer encuentro visual.

Pamela López cuenta cómo reaccionó Christian Cueva cuando lo vio con Melissa Klug.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Pamela no fue su primer vistazo a Klug, sino lo que sucedió después con Christian Cueva. Según relató, en un momento de la fiesta, el futbolista desapareció misteriosamente. “El padre de mis hijos se desaparece y demoró, y me tocó ir a buscarlo porque yo ya me quería ir”, relató Pamela, quien comenzó a sentirse incómoda por la ausencia prolongada de su pareja en un evento social.

Tras buscarlo en varios lugares del lugar, Pamela López contó que comenzó a sospechar de lo que podía estar sucediendo. “Empecé a buscar en el baño, no estaba, y luego lo encuentro a él en el grupo de ella”, contó, refiriéndose a la sorpresa de ver a Christian Cueva rodeado de personas, entre ellas, Melissa Klug.

La reacción de Cueva al ser visto con Melissa Klug

Lo que más sorprendió a Pamela López fue la reacción de Christian Cueva cuando lo vio en ese círculo. Según ella, el futbolista se puso visiblemente nervioso al ser descubierto en esa situación. “Él me ve y se asusta”, recordó.

Pamela también relató que, cuando le preguntó a su esposo qué hacía en ese grupo, él le dio una explicación que le pareció poco convincente. “Me metió un floro”, comentó entre risas, señalando la manera en que Cueva intentó evitar dar una respuesta directa.

Melissa Klug es nombrada por Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’. Captura América TV / Panamericana Tv.

Eso no fue todo. Pamela reveló que una de las situaciones que más llamó la atención es que, en ese momento, Cueva no le presentó a Melissa Klug. “Me pareció raro que no me la presentó”, dijo la invitada de “La noche habla”, dejando claro que su intuición le decía que algo no estaba bien.

Pamela mencionó que, aunque en ese momento no se generó ningún enfrentamiento directo, este hecho marcó una pauta en su relación con el futbolista y su percepción sobre la situación.

Melissa Klug no ha procedido legalmente

Pese a que muchos creyeron que Melissa Klug volvería a enviarle una carta notarial a Pamela López por mencionarla en El Valor de la Verdad, tal como lo hizo en una primera ocasión cuando habló para el programa de Magaly Medina; esto no sucedió. La expareja de Cueva aclaró que no ha recibido ninguna demanda por parte de la empresaria.

“No me han vuelto a contactar, para nada”, señaló Pamela López bastante firme.

Por otro lado, el silencio de Melissa Klug no pasó desapercibido. Al ser abordada por la prensa luego de las declaraciones de Pamela López, la influencer evitó dar una respuesta directa. Minutos después, respondió un mensaje de la producción de Amor y Fuego, donde indicó que responderá a Pamela López con pruebas.

“No mamacita, ya no puedo, tengo que responderle a la señora de la misma forma como lo hizo ella, con pruebas porque a mí también me contaron muchas cosas”, expresó Melissa Klug, dejando abierta la puerta a más especulacione.

Melissa Klug y su reacción a las declaraciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’. Willax TV: 'Amor y Fuego'.