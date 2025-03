Renato Rossini Jr. eliminado otra vez de ‘Gran Hermano’ y sus compañeros lo despiden entre lágrimas: “Te queremos”

Obesidad en Perú: la epidemia silenciosa que aumenta el riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión El 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Especialistas advierten que no es solo un problema de peso, sino una enfermedad compleja ligada a más de 200 afecciones

Bomberos no pueden ingresar al edificio incendiado en el Centro de Lima por falta de escaleras y colapso parcial de sus estructuras El almacén clandestino operaba sin licencia ni certificación de Defensa Civil y carecía de escaleras para bomberos o rociadores de agua, dejando a los rescatistas sin rutas seguras mientras el fuego avanza sin control

Incendio en el Centro de Lima EN VIVO: “Al 70% del siniestro no le hemos echado ni una gota de agua”, advirtió jefe de los bomberos El siniestro solo pudo ser controlado en algunas zonas, pero jefe de los Bomberos advierte que la falta de agua complica su trabajo para apagar las llamas. Indicó que viviendas de los alrededores van a ser afectadas y no podrán salvarlas