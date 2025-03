“No trabajan, no hacen nada, solo cobran rico”: Las Candys le cantan al Congreso en carnaval de Ayacucho

La comparsa ayacuchana Las Candys le canta a los legisladores peruanos: "Esos qanras (sucios) congresistas qué se habrán creído" (Facebook Las Candys)

En el marco del Carnaval Ayacuchano 2025, una de las festividades más emblemáticas de Perú, la comparsa Las Candys le dedicó una de sus coplas al Congreso de la República. Con versos satíricos, denunciaron corrupción en el Legislativo durante el pasacalle, y escenificaron su descontento con los parlamentarios a través de la música y la tradición ayacuchana.

Del 1 al 5 de marzo, el carnal de Ayacucho contagió de colores y alegría. Las comparsas aprovechan para abordar temas sociales y políticos. Este año, Las Candys le cantaron a los congresistas, a quienes acusan de no trabajar en beneficio del país. En uno de sus cánticos, que se ha viralizado en redes sociales, se escucha: “No trabajan, no hacen nada, solo cobran rico. Sí, sí, sí, sí y abren su chonguito”.

El contenido de los versos no se limita a criticar la inacción de los congresistas, sino que también hace referencia a escándalos recientes que han sacudido al Parlamento. Entre ellos, se alude a las investigaciones por corrupción y a un caso polémico que reveló la existencia de una presunta red de prostitución dentro del Congreso. Con frases como “Esos qanras (sucios) congresistas qué se habrán creído. Way way way way, la mano nos han metido”, la agrupación denuncia lo que consideran un abuso de poder y una traición a la confianza ciudadana.

Carnaval Ayacucho 2025

El carnaval como escenario de crítica social

El Carnaval Ayacuchano no es solo una celebración de música y danza, sino también un espacio donde las comunidades expresan sus preocupaciones y demandas. Esta tradición de incluir críticas sociales y políticas en las coplas se ha mantenido viva a lo largo de los años, convirtiendo al carnaval en una plataforma de protesta pacífica. Este año, el foco en el Congreso refleja el malestar generalizado hacia una institución que, según muchos ciudadanos, no ha cumplido con sus responsabilidades.

Con actividades programadas que incluyen pasacalles, comparsas y presentaciones musicales, el carnaval será una oportunidad para que los ayacuchanos celebren su identidad cultural mientras reflexionan sobre los desafíos que enfrenta el país. Según lo reportado, la participación de agrupaciones como Las Candys asegura que esta edición del carnaval no solo será recordada por su alegría, sino también por su capacidad de dar voz a las inquietudes de la población.

Carnaval Ayacucho 2025

El Carnaval Ayacuchano es un ejemplo de cómo las festividades populares pueden convertirse en un espacio para el diálogo y la crítica social. En un país donde las tensiones políticas y sociales son frecuentes, actos como el de Las Candys demuestran que el arte y la cultura tienen el poder de unir a las comunidades y de generar conciencia sobre temas importantes.

Con la llegada de marzo, Ayacucho se prepara para recibir a miles de visitantes que, además de disfrutar de la música y la danza, serán testigos de cómo una tradición ancestral se adapta a los tiempos modernos para seguir siendo relevante y significativa.

Artesano ayacuchano gana concurso de máscaras de Dina Boluarte

Un artesano ayacuchano, Reynaldo Quispe, ganó un concurso de máscaras en los Carnavales 2025, inspirándose en la presidenta Dina Boluarte. Su creación reflejó una protesta artística en respuesta a las manifestaciones entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que dejaron más de 50 muertes.

La máscara hacía alusión a las investigaciones contra Boluarte, como el caso de los relojes Rolex que ella habría recibido del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien llamó su “wayki”. La Fiscalía investiga un supuesto enriquecimiento ilícito en este caso. Según Quispe, su obra simboliza el sentir del pueblo ayacuchano hacia la coyuntura política.

IMAGEN DE ARCHIVO. El Carnaval Ayacuchano, uno de los más populares en el Perú y la región. (Andina)

Durante los carnavales, ciudadanos recorrieron las calles de Ayacucho en comparsas con música y trajes típicos, complementados con cánticos de protesta. Un grupo de mujeres parodió el escándalo de los Rolex con un verso satírico: “Wayki Oscorima, me mandas tu Rolex, dile es prestadito”. Otras estrofas mencionaron la supuesta extravagancia de Boluarte: “Unique es la marca, miran su cajita”.

Por su parte, en Cajamarca, el alcalde Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos, emitió una ordenanza para el Carnaval 2025 que prohíbe parodias de figuras públicas o políticas, incluyendo a Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La normativa también restringe representaciones religiosas que puedan considerarse ofensivas. Según el edicto, el objetivo es garantizar respeto y evitar ataques al buen nombre de las personas durante las celebraciones denominadas “Carnaval Inigualable”.