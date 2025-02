¿Cuánto cobra la ‘Novia fugitiva de Bagua’ por presentarse en televisión y TikTok? Su hijo revelas los costos

Novia fugitiva de Bagua cobra por presentarse en televisión. (Foto: Captura de IG)

Elena Barrantes, más conocida como la ‘Novia fugitiva de Bagua’, ha logrado convertir su inesperada huida del altar en un fenómeno viral que le ha permitido ingresar al mundo de la televisión y las redes sociales. Desde que su video se hizo famosa, ha sido invitada a diversos programas de espectáculos para contar su historia, y su creciente popularidad le ha abierto nuevas oportunidades económicas. Su caso ha generado debate, especialmente tras revelarse las tarifas que cobra por sus apariciones públicas y contenido digital.

La fama repentina de Elena Barrantes ha sido bien capitalizada por la bagüina, quien ha encontrado una forma de obtener ingresos a partir de su notoriedad en los medios. En el programa ‘América Hoy’, su hijo Carlos Abanto sorprendió al revelar que su madre cobra entre S/1,200 y S/1,300 por asistir a entrevistas en televisión, dependiendo de las condiciones que le ofrezcan, como alojamiento y alimentación. “Ya, pero sería algo de S/1.500 (¿Podemos dejarlo en S/1.200?) S/1.300 y queda, el otro programa (‘Andrea’) nos ofreció hotel y alimentación, yo también tengo que ver mi beneficio”, comentó Abanto en el mencionado programa.

Las cifras expuestas han generado opiniones divididas en la audiencia. Algunos consideran que Elena Barrantes está tomando una decisión inteligente al monetizar su viralidad, mientras que otros critican el hecho de que cobre por contar su historia en televisión. Sin embargo, su incursión en la industria del entretenimiento no se detiene ahí, pues también ha comenzado a generar ingresos en plataformas digitales.

Novia fugitiva de Bagua da a conocer la cantidad que cobra por entrevista y aparecer en tiktoks. (Foto: Captura de América Hoy)

Además de sus apariciones en programas televisivos, la ‘Novia fugitiva de Bagua’ ha encontrado otra fuente de ingresos en redes sociales, particularmente en TikTok, donde cobra por generar contenido y publicidad. Según comentó su hijo, las tarifas por este tipo de contenido varían entre S/700 y S/800, dependiendo del impacto y la viralización que puedan alcanzar. Esto confirma que Elena ha sabido aprovechar el interés del público en su historia para generar beneficios económicos.

Figuras del espectáculo, como Janet Barboza, han elogiado su actitud ante esta situación. “Es una mujer empoderada, que se repone y dice: ‘Yo ahora voy a facturar’”, señaló la conductora. Mientras su caso sigue generando debate, lo cierto es que la ‘Novia de Bagua’ continúa utilizando su popularidad para generar ingresos y mantenerse en la conversación mediática.

¿Por qué decidió dejar plantado a su novio en el altar?

En una entrevista con Andrea Llosa, Elena Barrantes contó que decidió no casarse con Clever Huayán porque había descubierto que le era infiel con otra mujer. Por este motivo, para darle una lección, espero hasta el día de su matrimonio para rechazarlo frente a todos, acción que se volvió viral en TikTok y otras plataformas.

“Yo me iba a casar el día 14 de febrero y la foto me llegó el día 13 de febrero. Fueron dos fotos y mi amiga me pidió que no la comprometa con nada. Hasta ese momento yo no había dicho nada, todos los planes de matrimonio seguían. Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega”, comentó.