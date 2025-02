Pueblo Wampis denuncia que niños y adultos mayores están gravemente enfermos por dengue y tos ferina

Las infancias wampis son las más afectadas por el aumento del dengue. Foto: composición Infobae Perú

El pueblo Wampis denuncia que niños y adultos mayores de sus comunidades se han visto afectados gravemente por un alza de casos en tos ferina y dengue.

A través de un video publicado en la cuenta oficial del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, indican que 132 personas han sido afectadas por tos ferina en Kankaim, siendo los niños los más afectados. Por otra parte, en Kanus hay 89 casos de dengue.

“Tos, fiebre, dolor de cabeza y el dengue hemorrágico está en alza. Ya hemos perdido a dos personas. No podemos seguir así”, sostienen.

También mencionan que si bien su medicina ancestral es poderosa, necesitan más ayuda. Por ello exigen que el Ministerio de Salud (Minsa) actúe de forma urgente.

El dengue sigue afectando a las comunidades del Pueblo Wampis. Foto: composición Infobae Perú / twitter

“Se necesita más que campañas informativas. Fumigación y cobertura de vacunación para nuestros bebés son urgente. El dengue hemorrágico está afectando más a nuestros abuelos. Somos fuertes, somos resistentes, pero necesitamos tu apoyo. Únete a nuestra lucha (...). Haz oír nuestra voz”, se escucha en el video.

Casos de dengue en aumento en Amazonas y Loreto

El territorio del pueblo Wampis se encuentra presente en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, región Amazonas; y en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, región Loreto.

Precisamente, en estos dos departamentos se ha registrado un incremento de casos del dengue a comparación de años anteriores, en el mismo periodo de tiempo que abarca hasta fines de febrero, según datos del Minsa.

En el caso de Loreto, hubo 777 pacientes en el 2019, 2.064 en el 2020, 1.755 en el 2021, 687 en el 2022, 2.022 en el 2023, 663 en el 2024, y 3.207 en el 2025. En Amazonas también se ha llegado a un nuevo pico de 500 casos en este año.

Niños wampis como escudos de la minería ilegal

Teófilo Kukush Pati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) denunció que niños están siendo utilizados como escudos humanos por mineros ilegales que operan en la cuenca del río Santiago, una región devastada por la contaminación y la explotación descontrolada de recursos naturales.

El río Santiago, que históricamente ha sido una fuente de vida para los pueblos indígenas, se encuentra ahora gravemente contaminado por el mercurio utilizado en esta actividad ilícita. Este metal pesado, empleado para extraer oro, no solo destruye el ecosistema, sino que también pone en riesgo la salud de las comunidades que dependen de estas aguas para su subsistencia.

Sin embargo, la contaminación es solo una parte del problema. La explotación de los recursos naturales en tierras indígenas ha desencadenado una crisis más amplia que afecta los derechos humanos, la salud pública y la sostenibilidad ambiental.

Según detalló Kukush Pati a medios locales, esta práctica se ha registrado en comunidades como Fortaleza, Guayabal, Belén y San Juan, donde los operativos de las autoridades han sido enfrentados con esta táctica inhumana.

“Los mineros usan a los niños menores de edad, de cinco (...) a diez años, como escudo para defender su actividad que están realizando en nuestro territorio”, declaró.

Ante esta situación, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos Carbajal, señaló que el Gobierno recién había tomado conocimiento de los hechos.

“Es terrible de verdad la situación de estos niños Wampis, pero nosotros apenas tomamos conocimiento. También ya estamos articulando con el Ministerio Público y otras instituciones para ayudar también a la Fiscalía y que la investigación se dé de manera célere y que todo el sistema de justicia pueda actuar de manera oportuna”, aseguró.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, también mostró su rechazo. “Nosotros no vamos a tolerar que por ninguna razón utilicen a nuestras niñas o nuestros niños como escudo. Esto no hace, sino, revelar la crueldad con la que actúan los mineros ilegales. No les importa la vida humana y menos la de nuestros niños, y haremos que sobre ellos recaiga la mayor severidad posible”, acotó.