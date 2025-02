‘Metiche’ rechaza podcast de Samahara Lobatón: “Con las justas acabó el colegio, no tiene autoridad moral”

Kurt Villavicencio en desacuerdo con podcast de Samahara Lobatón | Todo se Filtra

Kurt Villavicencio, conocido popularmente como ‘Metiche’, expresó su desacuerdo con el nuevo proyecto de Samahara Lobatón. Próximamente, la hija de Melissa Klug lanzará su primer podcast titulado ‘Mapa sin filtro’, en el que planea compartir su experiencia como madre. Sin embargo, para el conductor, la idea de que la influencer esté conduciendo un espacio de este tipo resulta inapropiada, ya que, según él, no cumple con los requisitos para hacerlo.

En su programa ‘Todo se filtra’, el periodista de espectáculos criticó duramente a la hija de Klug, cuestionando tanto su preparación profesional como su historial familiar. “Esta mujer con las justas ha acabado el colegio, hay que decir la verdad, la gente de repente me va a criticar”, comenzó Villavicencio, quien no dudó en calificar la situación de incomprensible.

“Pero a mí no me van a decir que ella es una comunicadora. Porque salga en sus Instagram Live promocionando sus canjes y hable cuatro pavadas, y le paguen, ella cree que puede ser conductora de un podcast”, añadió, cuestionando la falta de preparación profesional de Samahara Lobatón.

Kurt Villavicencio cuestionó la idoneidad de Samahara Lobatón para conducir un podcast sobre maternidad.

‘Metiche’ recordó episodio de agresión

El periodista no se limitó a sus críticas sobre la formación académica de la influencer, sino que también apuntó a su vida personal. “Después de haberse peleado con el primer marido, con el Youna, que hasta le sacó un cuchillo, ¿qué tiene ella de hablar de mamá?”, expresó, refiriéndose a un incidente de violencia doméstica entre Samahara Lobatón y su expareja.

Este suceso ocurrió en 2020, cuando, según el parte policial, el barbero Youna agredió físicamente a Samahara Lobatón por haberle cortado el cabello a su hija. En un intento de defenderse, la influen lo amenazó con un cuchillo, lo que resultó en la detención de ambos por agresión mutua.

'Metiche' critica a Samahara Lobatón por su "falta de autoridad moral" para hablar sobre crianza.

“De mamá, ella podrá decir cómo se cambia un pañal, cómo lava la ropa del bebé, cómo se preparan las mamilas, etc., pero ella no tiene autoridad moral para salir a hablar de cómo es la crianza de un niño”, continuó ‘Metiche’. A su juicio, el tema de la crianza debe ser tratado por expertos, no por personas con antecedentes familiares cuestionables. “Para eso, que ella no salga en un podcast, que mejor contrate psicólogos y educadores, y que salgan ellos a hablar”, añadió.

“Yo entiendo que las redes sociales le dan la bienvenida a todo el mundo, pero no se pasen pues. Estamos hablando de cosas serias, de la crianza de los niños. Los niños y adolescentes se tienen que dar cuenta de que lo tóxico se tiene que descartar”, sentenció el presentador de ‘Todo se filtra’.

La crítica de ‘Metiche’ tiene un trasfondo relacionado con la vida personal de Samahara Lobatón, quien a los 18 años se convirtió en madre primeriza. Después de su tumultuosa relación con Youna, inició un romance con Bryan Torres, con quien también protagonizó un incidente violento en la vía pública. Eventualmente, quedó embarazada por segunda vez, lo que ha sido motivo de comentarios y críticas en redes sociales.

A sus 23 años, Samahara Lobatón es madre de dos niñas. Instagram/@sam_lobaton_klug

¿Qué estudió Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón inició sus estudios en Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pero su vida dio un giro inesperado cuando quedó embarazada a los 18 años. Esto la llevó a poner en pausa su formación académica. Posteriormente, intentó retomar sus estudios en el Instituto Toulouse Lautrec, aunque no pudo culminarlos.

Con el tiempo, Samahara Lobatón tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos para continuar su desarrollo personal y profesional. En una entrevista, reveló su intención de retomar sus estudios en áreas vinculadas con la educación o la psicología infantil. Sin embargo, a pesar de su interés, no logró inscribirse en ninguna universidad.

Samahara Lobatón trabaja como creadora de contenido. Instagram/@sam_lobaton_klug