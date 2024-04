Samahara Lobatón protagoniza escándalo en supuesto embarazo: botó la ropa de Bryan Torres a la calle

Samahara Lobatón botó las pertenencias de Bryan Torres a la calle | Amor y Fuego - Willax TV

En un reciente incidente captado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, se observó a Samahara Lobatón arrojando las pertenencias de Bryan Torres por la ventana de su residencia. Este suceso, que se suma a una serie de conflictos previos entre la pareja, ocurre poco después que la hija de Melissa Klug anunciara en su cuenta personal que está embarazada.

Este lunes 22 de abril, Willax TV emitió imágenes de Samahara Lobatón en una discusión acalorada con el cantante de salsa. Luego de discutir, la influencer subió al segundo piso de su departamento, ubicado en Chorrillos, para arrojar con furia la ropa y calzado de Bryan Torres, quien solo atinó a recoger sus cosas en aparente estado de shock.

Los vecinos fueron testigos de todo lo ocurrido. Incluso, una mujer salió del edificio donde ambos viven y miró preocupada la escena. Sin embargo, la presencia de terceras personas poco o nada le importó a la hija de Melissa Klug, pues continuó deshaciéndose de las pertenencias de su pareja.

En un determinado momento, Bryan Torres subió corriendo al segundo piso para frenar a la rebelde influencer, pero su intento fue en vano. Con actitud decidida, Samahara Lobatón siguió tirando todas sus cosas a la calle. Al verse derrotado, el salsero recogió un par de zapatillas y se retiró en su carro.

Hacen llamado a Youna

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, expresaron su preocupación por el bienestar emocional de la hija de Samahara Lobatón, quien estaría presenciando las discusiones entre su madre y Bryan Torres. Ambos conductores hicieron un llamado urgente a Youna, padre de la menor, para que regrese al Perú lo antes posible.

“Me preocupa el espectáculo que debe escuchar la niña dentro de esa casa. ¿Youna dónde anda? ¿Sigue haciendo la barba por allá [en Estados Unidos]? ¿Qué tan insostenible debe ser la situación para Youna para que no priorice las cosas? Si yo veo que mi hija está pasando algo así, siendo esta la segunda vez, la verdad es que... De verdad, si tienes un hijo y lo traes al mundo es para priorizarlo”, comentó el popular ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre criticó que Youna no haya regresado al país en el primer enfrentamiento público de Samahara Lobatón con su actual pareja. Además, le recordó al público que la influencer estaría embarazada, por lo que otra menor estaría expuesta al escándalo. “Dios, ¿le importa tanto su embarazo? No entiendo por qué siguen juntos”, expresó.

Bryan Torres aclara si Samahara Lobatón está embarazada

Samahara Lobatón anunció en sus estados de WhatsApp que está embarazada de su primer hijo con Bryan Torres. Pese al comunicado, la influencer prefirió no afirmar ni desmentir si está en la dulce espera de manera pública. Ante la incertidumbre, Bryan Torres fue entrevistado en el programa ‘América Hoy’ para aclarar la situación.

“Ya hemos pasado por una situación que todo el mundo sabe, el tema del embarazo ectópico que pasó. Entonces lo que no queremos es que esto se riegue y que ella se pueda sentir mal. Lo único que pido es que respeten nada más ese espacio, ¿no? Nada más”, expresó con firmeza.

Bryan Torres aclaró también que no ha mantenido conversaciones con su suegro, Abel Lobatón, respecto al estado de salud de Samahara Lobatón. “Yo no he conversado con nadie, yo esto lo estoy manejando súper reservado. No quiero que esto se exponga tanto”, enfatizó.

¿Cuál es la edad de Samahara Lobatón?

Nacida el 20 de noviembre de 2001, Samahara Lobatón es una influencer y exchica reality de 22 años. Es conocida a nivel nacional por ser la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, y por haber participado en el reality de competencia ‘Combate’. Es madre de una niña, a quien dio a luz cuando tenía 18 años.