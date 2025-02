Sergio George invita a Gisela Valcárcel a alfombra de ¿’Premios Lo nuestro’?: “Ahí hay un flirteo bravo”. (Captura: Magaly TV La Firme)

El programa Magaly TV La Firme, emitido el 20 de febrero, puso en el ojo público la reciente conversación entre Gisela Valcárcel y el productor musical Sergio George. Según Magaly Medina, la recordada conductora de El Gran Show mostró un evidente “coqueteo” con George durante su encuentro, dejando entrever una posible química entre ambos.

Medina desmenuzó cada gesto de Valcárcel y aseguró que la empresaria se mostró nerviosa y sonriente mientras hablaba con el productor. “Mírenla, su lenguaje corporal, nerviosa, hablando con un pata, miren esas sonrisitas, miren cómo mueve la mano, cómo juega con el pelo, está disforzada”, comentó en su programa.

Uno de los momentos más comentados de la conversación fue cuando Sergio George le extendió a Valcárcel una invitación oficial para que lo acompañe a la alfombra roja de algún evento. No mencionó cuál de todas los eventos, el más cercano es el de los Premios Lo Nuestro, evento que se celebrará el próximo 22 de febrero en Miami.

“Te invito oficialmente, yo. Ahora no sé cuándo tengas el chance. ¿Sabes cuándo es la próxima alfombra?”, dijo el productor mientras Gisela sonreía.

Valcárcel, visiblemente entusiasmada, respondió entre risas: “No sé, me llaman cuando me llamen. Muy bendecido de que me llamen, pero en el próximo show no sé cuándo va a ser”. Este intercambio de palabras no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien lo calificó como un claro indicio de coqueteo entre ambos. “Ahí hay un flirteo bravo, bravo. Se nota en la forma en que se miran y sonríen”, aseguró la conductora.

¿Interés genuino o estrategia de Sergio George?

Para Magaly Medina, la invitación de Sergio George podría tener varias interpretaciones. Por un lado, la conductora sugirió que el productor pudo haber identificado a Valcárcel como una mujer poderosa, independiente y con una sólida posición económica.

“Este acaba de vender su casa no sé dónde, parece que no le está yendo muy bien por ahí, y ha visto a la Gise: una mujer sola, independiente, guapa, empresaria y billetona. O sea, ¿Sergio George habrá dicho ‘aquí tiro maíz, a ver si me liga’?”, comentó Medina con ironía.

Por otro lado, la periodista también dejó entrever que Valcárcel, al no haber tenido muchas oportunidades de conocer nuevas personas en los últimos años, podría sentirse halagada por la atención del productor. “Cuando uno no sale, no conoce gente, claro, puede ser que te entusiasmes con el primero que viene y te dice cuatro palabras bonitas. Gise, un poco más de mundo, hay que salir más”, opinó Medina.

Redes sociales reaccionan al “coqueteo”

Las declaraciones de Magaly Medina y el video de la interacción entre Gisela Valcárcel y Sergio George no tardaron en viralizarse en redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron en que la conductora mostró señales de interés en el productor, otros consideraron que todo fue un simple juego mediático.

“Gisela se veía nerviosa, la forma en que sonreía lo decía todo”, comentó un usuario en Twitter. Otros, sin embargo, defendieron a Valcárcel, argumentando que su actitud fue simplemente cordial. “Ella es así, carismática y amigable, no hay que exagerar”, escribió otro internauta.

