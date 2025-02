Delincuente roba celular a adulta mayor, lo detienen y se pone a llorar delante de víctima: “Perdóname, mamita linda”

Sujeto que le robó celular a una adulta mayor en el Centro de Lima fue capturado por agentes de la PNP. (Crédito: 24 Horas)

La delincuencia en las calles de Lima sigue afectando a ciudadanos de todas las edades, sin importar su condición o vulnerabilidad. En muchos casos, los criminales no dudan en atacar a personas mayores, aprovechando su fragilidad para cometer sus fechorías. Sin embargo, cuando son atrapados por las autoridades, algunos ladrones recurren a estrategias de manipulación emocional, como llorar y suplicar, con la esperanza de evadir la justicia.

Este fue el caso de Jean Paul Murga Villar, un sujeto con antecedentes por hurto y robo, quien tras cometer un nuevo delito en el centro de Lima fue capturado y, al verse acorralado, rompió en llanto frente a su víctima.

El hecho ocurrió en plena vía pública, cuando Murga Villar aprovechó la congestión vehicular para arrebatarle el celular a una adulta mayor que se encontraba dentro de un vehículo. La rapidez con la que actuó le permitió hacerse con el aparato en cuestión de segundos, confiando en que lograría huir sin problemas.

La víctima, sorprendida por el ataque, intentó reaccionar, pero la acción del delincuente fue tan veloz que no pudo evitar el robo. Sin embargo, testigos del hecho alertaron a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención policial.

Captura del delincuente por el grupo Terna

El intento de fuga de Murga Villar fue frustrado a pocos metros del lugar del robo. Agentes del escuadrón verde del grupo Terna, especializados en la lucha contra la delincuencia común, intervinieron con rapidez y lograron reducir al sujeto antes de que pudiera desaparecer entre la multitud.

La captura se produjo en cuestión de minutos, impidiendo que el ladrón pudiera deshacerse del celular robado o esconderse en alguna zona cercana. Al momento de su detención, no opuso resistencia física, pero comenzó a llorar y suplicar para ser liberado.

Llantos y súplicas

Una vez esposado y frente a la víctima, Murga Villar rompió en llanto y comenzó a pedir perdón de manera desesperada. “Perdóname, mamita linda, ayúdame, no me quiero”, suplicó con evidente desesperación, intentando conmover tanto a la mujer afectada como a los agentes que lo custodiaban.

Además de sus súplicas, el detenido trató de justificar su accionar aludiendo a problemas personales. Alegó que su hija se encontraba en el hospital y que no tenía un empleo estable, razones que, según él, lo llevaron a delinquir. Sin embargo, los agentes no se dejaron engañar y procedieron con su arresto.

En conversación con el programa de noticias ‘24 Horas’, el coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadron Verde, explicó que este tipo de reacción no es inusual entre delincuentes que, al ser atrapados, intentan despertar compasión en sus víctimas o en las autoridades con la esperanza de recibir un trato más indulgente. No obstante, en la mayoría de los casos, esto no impide que enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

Proceso legal y diligencias en curso

Tras su detención, Murga Villar fue trasladado a la comisaría de Monserrat, donde se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en el robo y verificar si está vinculado a otros delitos previos.

Las autoridades procederán con la investigación para esclarecer si el sujeto operaba solo o si formaba parte de una banda dedicada al hurto en la capital. De confirmarse antecedentes adicionales, podría enfrentar una pena más severa.

Este caso refleja la persistencia de la delincuencia en Lima y la importancia de la acción rápida de la policía para frenar estos actos. Mientras tanto, la víctima recuperó su celular y, aunque el susto fue grande, podrá continuar con su rutina sin más perjuicios.

Canales de emergencia

El Gobierno del Perú ha activado la Central 111 de la PNP, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Este sistema está vinculado con la Central de Emergencias 105, lo que permite a las víctimas enviar pruebas como audios y videos relacionados con los delitos. Además, los ciudadanos pueden acceder a otras opciones de denuncia como la Línea 1818, específica para extorsiones, o el celular 942841978, que ofrece un contacto directo y seguro.

Una de las ventajas clave de este servicio es que permite a los ciudadanos enviar imágenes, audios y videos como pruebas, lo que contribuye a una mejor recopilación de información para las investigaciones. La información recibida es analizada por el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), lo que fortalece los esfuerzos para combatir la extorsión y garantizar la seguridad de las víctimas.