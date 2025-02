Los 6 países más atractivos para los universitarios peruanos: uno de ellos es el favorito de los futuros ingenieros y científicos

Estudiantes universitarios. Fuente: Agencia Andina.

Seis países se destacan como los más atractivos para los jóvenes universitarios de Perú, según el Grupo Educación al Futuro (GREF). Las universidades de prestigio y los programas especializados en áreas de alta demanda son factores clave en su decisión, junto con la oportunidad de vivir en entornos multiculturales y establecer redes internacionales que potencian su formación y oportunidades laborales globales.

“La experiencia internacional cada vez se vuelve más relevante para los jóvenes estudiantes y para los padres de familia, quienes buscan una formación académica potenciada, así como sus oportunidades en el mercado laboral”, menciona Javier Bustamante, rector de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) en Agencia Andina.

En cuanto a los destinos más populares para los estudiantes peruanos, destacan:

Estados Unidos: Con instituciones educativas de renombre mundial en estados como Massachusetts, California, Georgia y Nueva York, y una gran variedad de programas académicos. Canadá: Atrae por su calidad de vida y políticas favorables para los estudiantes internacionales, además de su excelencia en sectores como la minería y la tecnología. México: Su afinidad cultural con Perú y sus oportunidades en áreas como energía e inteligencia artificial, hacen de este país un destino ideal para quienes buscan investigación y adaptación cultural. España: Su amplia oferta de universidades permite a los jóvenes peruanos vivir una experiencia internacional enriquecedora, además de expandir sus redes personales en Europa. China: Con su creciente liderazgo tecnológico, China se ha convertido en un destino educativo clave, ofreciendo programas para estudiantes internacionales. Taiwán: Enfocado en la innovación, el desarrollo y la tecnología, Taiwán se ha posicionado como un excelente lugar para quienes desean especializarse en ingeniería y ciencias, con acceso a la creación de hardware para diversos mercados.

Joven tiktoker peruano, desentraña los mitos sobre estudiar en China, compartiendo su experiencia única que no solo educa, sino que también conecta a través de la cultura y la dedicación académica. (Andina)

Opciones para estudiar en esos países

Para facilitar el acceso de los estudiantes a estos destinos, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) ha firmado más de 60 convenios internacionales con universidades de prestigio.

Entre sus alianzas se incluyen instituciones como la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la University of New Mexico en Estados Unidos. En Canadá, destacan colaboraciones con la University of Alberta, la University of Waterloo y la University of British Columbia (UBC), especialmente en ingeniería y tecnología. En Asia, resalta la University of Macau y la Ming Chi University of Technology en China, mientras que en Europa mantiene una alianza con la IE University de España.

Una de las iniciativas más innovadoras de la UTEC es el programa 4+1, que permite a los estudiantes obtener el grado de bachiller en UTEC y, en un año, realizar una maestría en una de las universidades de Estados Unidos con las que tiene convenio.

Según la Inteligencia Artifical, existe una carrera universitaria considerada como la más difícil de culminar por estudiantes universitarios peruano y de Sudamérica | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina.

Según Bustamante, esta opción “brinda una ventaja competitiva en el mercado global, fortaleciendo la especialización de los estudiantes y dándoles acceso a oportunidades académicas y profesionales en instituciones de prestigio a nivel de ciencia, tecnología, ingeniería y negocios.

Una mayoría de universitarios considera emigran al extranjero

Un estudio del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura, realizado en el 2024, arrojó que el 96% de los estudiantes peruanos consideraría emigrar si tuviera los medios para hacerlo. El informe menciona que los destinos más deseados son Europa (52%), Estados Unidos (15%), América Latina (12%), Canadá (12%) y Asia (5%). Solo un 4% mostró interés en quedarse en Perú. Este fenómeno no solo afecta a las familias, sino también al desarrollo del país, que pierde a sus talentos más prometedores.

Los universitarios coinciden en que emigrar les permitiría acceder a mejores oportunidades laborales y educativas, como posgrados de mayor calidad y un entorno profesional más competitivo. Algunos estudiantes, como los entrevistados, consideran que emigrar a lugares como España o Estados Unidos mejoraría su calidad de vida y sus perspectivas de trabajo.

Liseth Acuña, especialista en economía, advirtió en Diario La Otra Cara que esta migración genera una pérdida de capital humano, lo que afecta negativamente a la innovación, la productividad y la competitividad del país. La fuga de profesionales calificados puede reducir la inversión y la base tributaria, además de limitar el crecimiento en sectores clave como la tecnología y la agricultura.

En este contexto, el éxodo de talento no es solo un problema individual, sino un reflejo de las deficiencias estructurales de Perú, que requieren cambios profundos, mejores oportunidades laborales y condiciones educativas para retener a los profesionales jóvenes.

Becas

Un reciente análisis ha revelado que aproximadamente el 60% de los estudiantes latinoamericanos que viajan al extranjero para cursar estudios superiores deciden no regresar a sus países de origen. Este fenómeno, conocido como “fuga de cerebros”, plantea importantes desafíos para las naciones de la región, incluida Perú, que enfrenta dificultades para retener el talento formado en el exterior. Según informó Infobae Perú, esta tendencia está estrechamente vinculada a las oportunidades profesionales y las condiciones de vida que los países receptores ofrecen a los estudiantes internacionales.

De acuerdo con un estudio realizado por Quacquarelli Symonds (QS), una reconocida organización que publica rankings globales de universidades, la principal preocupación de los peruanos al considerar estudios en el extranjero es la disponibilidad de becas. Este factor resulta determinante para muchos jóvenes que buscan acceder a una educación de calidad fuera de su país. En una entrevista con el medio, Elson Freire, director regional de LATAM & Caribbean de QS, destacó que el costo de vida en los países de destino también juega un papel crucial en la toma de decisiones.