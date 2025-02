Karina Calmet rompió en llanto al volver a interpretar a Isabella Picasso en Al Fondo Hay Sitio: “Ocho años”

Karina Calmet lloró al volver a interpretar a Isabella Picasso. (Foto: Captura de América TV)

El esperado regreso de Isabella Picasso a Al Fondo Hay Sitio en su duodécima temporada ha sido uno de los momentos más emocionantes para los fanáticos de la serie. Después de ocho años de ausencia, Karina Calmet retomó su icónico personaje, generando un impacto inmediato en la trama. Isabella, quien había sido dada por muerta, reapareció en el estreno del 17 de febrero, marcando un giro dramático y emotivo que dejó a los espectadores con ganas de más. Su regreso no solo ha revitalizado la historia, sino que también ha conectado con la nostalgia de quienes han seguido la serie desde sus inicios.

Karina Calmet confesó que volver a interpretar a Isabella le generó una profunda emoción, especialmente durante las grabaciones. En una entrevista con América Espectáculos, la actriz reveló que una escena junto a Marco Zunino, quien interpreta a Leonardo Llanos, la llevó a llorar. “Ocho años y ahorita, justo que estaba haciendo una escena con Marco, al final, que no tenía que ser así, se me llenaron los ojos de lágrimas. Tuve que cerrar los ojos y me acordé de una escena linda cuando grabamos en Paracas”, compartió, mostrando cuánto significa para ella este personaje y su regreso a la serie.

La actriz también admitió que retomar el papel de Isabella no ha sido fácil, ya que ha tenido que revivir momentos especiales de su trayectoria en Al Fondo Hay Sitio. “Me está costando hacer varias cosas”, confesó, refiriéndose a la carga emocional que implica volver a un personaje tan querido y recordar los años que dedicó a la serie. Sin embargo, su compromiso y talento han demostrado que Isabella sigue siendo un pilar fundamental en la trama, aportando drama y conexión con el público.

Karina Calmet regresa a ‘Al Fondo Hay Sitio’ en la nueva temporada 2025

Más allá de su regreso a la pantalla chica, Karina Calmet compartió una noticia personal que ha llenado de alegría a sus seguidores: pronto se convertirá en abuela por primera vez. La actriz reveló que su hija menor está esperando un bebé, lo que la ha llevado a reflexionar sobre el paso del tiempo. “Voy a ser abuela, imagínate. Cuando mis hijas me acompañaban a las grabaciones, eran chiquitas, no tenían dientes y ahora voy a ser abuela”, expresó con una mezcla de nostalgia y felicidad.

El rating que logró Al Fondo Hay Sitio en su regreso a la televisión

América Televisión estrenó con gran éxito la duodécima temporada de Al Fondo Hay Sitio, reafirmando su lugar como un fenómeno televisivo en el horario estelar. El primer capítulo, emitido el lunes 17 de febrero de 2025, cautivó a las familias peruanas con una trama llena de emociones, giros dramáticos y sorpresas que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. La serie, que sigue siendo un hito en la televisión peruana, demostró una vez más su capacidad para reunir a millones de televidentes, consolidándose como un referente indiscutible del entretenimiento nacional.

De acuerdo con cifras oficiales de Kantar Ibope, el estreno de esta nueva temporada alcanzó un rating general de 19.3 % puntos y un share de 35.4 %, con picos de hasta 25.7 % puntos de rating en hogares DE (Lima + 6 ciudades). En promedio, cada minuto de la emisión captó el interés de 1,180,875 televidentes, lo que la convirtió en el programa más visto de su horario. Estos impresionantes números reflejan no solo el impacto de la serie, sino también la fidelidad de un público que, año tras año, sigue conectando con las historias de las familias González y Maldini-Montalván.

Karina Calmet interpretó a Isabella Picasso en 'Al Fondo Hay Sitio'. (Instagram)

El primer capítulo sorprendió con una trama que llevó a personajes como Alessia, Joel y Jimmy a un emocionante viaje a China, mientras que los reencuentros inesperados con figuras entrañables de temporadas anteriores generaron un mix de nostalgia y expectativa. Estos elementos, combinados con giros dramáticos y momentos cargados de emoción, aseguraron que la serie continúe siendo un tema de conversación en los hogares peruanos. Con este arranque, Al Fondo Hay Sitio promete mantener su legado como una de las producciones más queridas y exitosas de la televisión peruana.