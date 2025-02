‘Peluchín’ insulta a Ángel de Brito por fuerte calificativo contra Milett Figueroa y argentino no se quedó callado

El pasado 11 de febrero, Rodrigo González usó su espacio Amor y Fuego para despotricar contra Ángel de Brito por haber llamado ‘perr@’ a Milett Figueroa. El conductor peruano indicó que el que no le caiga o no le guste su trabajo, no le da derecho a insultarla. Esto originó que él también le propinara otro insulto.

Todo se originó cuando Ángel de Brito se refirió al debut de Milett Figueroa en América Hoy. Cuando le contaron que habló de él y lo que se dijo de ella, el argentino lanzó un comentario que generó controversia en Perú.

Este video fue difundido en el programa Amor y Fuego, para luego tener la intervención de un fastidiado Rodrigo González. “Hay significados que son universales”, inició.

Gigi Mitre tampoco se quedó callada y señaló que le parece raro que el conductor se refiera así de la pareja de su supuesto amigo Marcelo Tinelli. “Estás expresándote de esa forma primero que nada de una mujer, no no estás dando entender nada, estás llamándola de forma cruda y dura en un medio público porque no te cae bien o porque tú piensas que miente”, agregó Peluchín.

Gigi Mitre indicó que al final cada uno se hace cargo de sus palabras, pero le llama la atención “el nivel de agresividad para con Milett Figueroa”.

“Independientemente que no sea Milett, llama más la atención que lo haga sabiendo que es la novia de Marcelo”, acotó Rodríguez, destacando que supuestamente Ángel de Brito y Tinelli son ‘íntimos amigos’.

Ángel de Brito y Rodrigo González se enfrentan.

Ángel de Brito responde a Peluchín

Después de estas palabras de Rodrigo González y Gigi Mitre contra Ángel de Brito, el conductor argentino no dudó en pronunciarse a través de LAM. En principio, remarcó que no conocía el programa ni había escuchado las críticas. Luego que sus panelistas le actualizaran, no dudó en reírse de las críticas y aclaró por qué llamó ‘perr@’ a Milett Figueroa.

“No sé qué dichos tendrán ellos, pero se enojan por cosas que no son. Ellos quieren llamar prostituta a Milett y me lo endilgan a mí”, señaló Ángel de Brito, quien tuvo el respaldo de sus compañeros de LAM.

“Perro es potra también, pero en qué castellano hablan allá”, cuestionó el conductor, asegurando que hoy en día la relación con Milett Figueroa es bastante cordial, señal de eso, la modelo peruana les brindó una entrevista.

Ángel de Brito arremete contra Peluchín tras defender a Milett Figueroa por fuerte calificativo. América TV de Argentina