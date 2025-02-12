Perú

Receta de seco de res

Aprende a preparar el rico plato de seco de res a estilo peruano

Conoce la receta peruana para preparar un rico seco de pollo. Créditos: Buenazo!
Conoce la receta peruana para preparar un rico seco de pollo. Créditos: Buenazo!
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Requiere pocos ingredientes y habilidades culinarias básicas. Acompáñanos y aprende a preparar este platillo clásico de la gastronomía peruana, rico en sensaciones y aromas.

Un sabor tradicional de la gastronomía peruana: seco de res

El seco de res es un platillo que combina la intensidad y singularidad de diversos ingredientes, dando como resultado un sabor inigualable. A pesar de su aparente sencillez, es un recurrente en la gastronomía peruana que ha pasado de generación en generación.

Para la preparación de este delicioso plato, necesitas:

Ingredientes (para 4 porciones)

- 300 Gr de Carne de Res

- 1 Taza de Frijol Canario

- 1 1/2 Cebolla Roja

- 1 Zanahoria

- 1/2 Taza de Culantro Deshojado

- 2 Cucharaditas de Ajo Molido

- 2 Cucharadas de Ají Panca Molido

- 1/2 Taza de Chicha De Jora

- 2 Cucharadas de Aceite Vegetal

- 2 Tazas de Arroz Cocido

Preparación: Paso a paso para lograr el sabor preciso

El secreto de este hermoso platillo reside en el modo de preparación paso a paso.

1. Iniciamos licuando el culantro con un poco de agua hasta obtener una pasta. Luego, reservamos.

2. Posteriormente, remojamos los frejoles desde la noche anterior. En una olla caliente con una cucharada de aceite, freímos una cucharadita de ajo y la media cebolla cortada en plumas. Agregamos los frejoles y cocinamos durante 30 minutos a fuego medio para lograr una consistencia cremosa.

3. Cortamos la cebolla en cubitos, la zanahoria en rodajas y la carne en trozos.

4. En una olla caliente con aceite, sellamos la carne hasta que esté dorada. Retiramos.

5. Agregamos la cebolla y freímos durante 2 minutos. Sumamos el ajo, el ají panca, la pasta de culantro y freímos durante 5 minutos más.

6. Volvemos a colocar los trozos de carne en la olla, agregamos 2 tazas de agua y la chicha de jora. Cocinamos durante 30 minutos. Incorporamos la zanahoria y seguimos cocinando por 5 minutos más.

7. Servimos el seco de res acompañado de 1/2 taza de frejoles y 1/2 taza de arroz blanco.

Perfecto para un almuerzo o cena.Recuerda, para mejorar la absorción del hierro de las menestras, acompaña tu plato con alimentos fuente de vitamina C, como una zarza aderezada con gotitas de limón.

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